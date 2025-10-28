Βρετανία: Πρώτη φορά μπροστά o Φάρατζ στην προτίμηση για πρωθυπουργό

Ο Νάιτζελ Φάρατζ εμφανίζεται για πρώτη φορά ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός από τον Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Ipsos. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Reform UK συγκεντρώνει την προτίμηση του 33% των ερωτηθέντων, έναντι 30% για τον σημερινό πρωθυπουργό.

Η δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα ενίσχυση της δημοτικότητας του Reform UK σε βασικά θέματα πολιτικής, όπως η οικονομία, η μετανάστευση, η φορολογία και οι δημόσιες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα του κ. Στάρμερ υποχωρεί, με το καθαρό ποσοστό αποδοχής του να μειώνεται κατά 3,5 μονάδες τον τελευταίο μήνα.

Παράλληλη έρευνα της YouGov δείχνει το Εργατικό Κόμμα να υποχωρεί στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μετά τις εκλογές, στο 17%, δέκα μονάδες πίσω από το Reform UK και μόλις μία μονάδα μπροστά από τους Πράσινους.

Σύμφωνα με την Ipsos, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπάρεναμ, αξιολογείται επίσης ως καταλληλότερος πρωθυπουργός από τον κ. Στάρμερ (26% έναντι 17%), ενώ το προβάδισμα του τελευταίου έναντι της προέδρου των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ περιορίστηκε μέσα σε έναν μήνα από τις 12 στις 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο κ. Φάρατζ δήλωσε ότι «είναι τιμή» για τον ίδιο η συγκεκριμένη εξέλιξη και ότι «δεν θα απογοητεύσει τους πολίτες».