Βρετανία: Συνελήφθη γυναίκα για τον θάνατο 7χρονης - Εντοπίστηκε αναίσθητη σε μια λίμνη

Μια γυναίκα συνελήφθη για τον θάνατο ενός επτάχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό σε μια λίμνη στο Ντόνκαστερ, στη Βρετανία.

Η Νάιλα Μέι Μπράντσο μεταφέρθηκε σε ένα πάρκο στην περιοχή Όουστον του Ντόνκαστερ το πρωί της 30ής Μαρτίου και δηλώθηκε ως αγνοούμενη λίγο αργότερα.

Βρέθηκε αναίσθητη και μπρούμυτα σε μια λίμνη στο χώρο του ξενοδοχείου Όουστον Χολ και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Βασιλικό Νοσοκομείο Ντόνκαστερ στις 1:18 μ.μ. BST εκείνη την ημέρα, όπως μεταφέρει το BBC.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι μια γυναίκα περίπου 30 ετών συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παραμέληση παιδιού. Έκτοτε, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες για τον θάνατο της Νάιλα υπέδειξαν μη ύποπτες συνθήκες, αλλά οι «συνεχιζόμενες έρευνες» οδήγησαν τους αστυνομικούς στη σύλληψη.

Ο επιθεωρητής αστυνόμου Γκάρι Μάγκνεϊ δήλωσε: «Η σπαρακτική απώλεια της Νάιλα Μέι είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο - όχι μόνο στην οικογένειά της, τους φίλους και τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα.

«Η οικογένεια της Νάιλα Μέι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των σκέψεών μας καθώς προχωρά το έργο μας και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε σε όλη αυτή τη φρικτή περίοδο».