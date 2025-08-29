CDC: Έξω οι επιστήμονες, μέσα οι επιχειρηματίες - Ο Κένεντι συνεχίζει το ξήλωμα της Υγείας

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όρισε αντικαταστάτη της διευθύντριας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, έναν επενδυτή του κλάδου της τεχνολογίας.

Ο Τζιμ Ο'Νιλ υπηρετεί επί του παρόντος ως αναπληρωτής του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και θα αντικαταστήσει τη Σούζαν Μονάρεζ, η οποία ανέλαβε τη θέση για μόλις ένα μήνα.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Δρ. Μονάρες δήλωσαν ότι η απόλυσή της ήταν παράνομη και ισχυρίστηκαν ότι έγινε στόχος του Κένεντι επειδή αρνήθηκε «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές, απερίσκεπτες οδηγίες».

CDC: Πιστοποιητικό...«φρονημάτων» απαιτεί η κυβέρνηση

Ο λόγος για την απομάκρυνσή της ήταν ότι «δεν ήταν ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του προέδρου», δεν δίστασε να παραδεχτεί ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Ο Ο'Νιλ είναι πρώην επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ και αναλαμβάνει τα ηνία του CDC σε μια εποχή που ορισμένοι από τους κορυφαίους αξιωματούχους του είναι βαθιά διχασμένοι σχετικά με τις πολιτικές για τα εμβόλια.

Τουλάχιστον τρία ανώτερα στελέχη του CDC έχουν έκτοτε παραιτηθεί από τον οργανισμό, ορισμένοι επικαλούμενοι απογοήτευση για την πολιτική αντιεμβολιασμού και την ηγεσία του Κένεντι.

Μεταξύ αυτών ήταν η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος Ντέμπρα Χούρι, η οποία προειδοποίησε για την «αύξηση της παραπληροφόρησης» σχετικά με τα εμβόλια. Υποστήριξε επίσης ότι δεν συμφωνεί με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

Η Δρ. Μονάρες, επιστήμονας με μακρά εμπειρία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ορίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του CDC και επικυρώθηκε σε ψηφοφορία της Γερουσίας σύμφωνα με τις κομματικές γραμμές τον Ιούλιο.

Η υποψηφιότητά της ακολούθησε την απόσυρση της πρώτης επιλογής του Τραμπ, του πρώην Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Ντέιβ Γουέλντον, ο οποίος είχε δεχτεί πυρά για τις απόψεις του σχετικά με τα εμβόλια και τον αυτισμό.

Την Τετάρτη, οι δικηγόροι της Δρ. Μονάρες εξέδωσαν δήλωση στην οποία δήλωσαν ότι η ίδια επέλεξε «να προστατεύσει το κοινό αντί να υπηρετήσει μια πολιτική ατζέντα».

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την παύση της θέσης της ανέφερε: «Όπως καθιστά απολύτως σαφές η δήλωση του δικηγόρου της, η Σούζαν Μονάρεζ δεν ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα του προέδρου».

Την Πέμπτη, ο Κένεντι δήλωσε στο Fox & Friends στο Fox News ότι η ηγεσία του CDC «πρέπει να εφαρμόσει την ατζέντα του Τραμπ».

«Εάν οι άνθρωποι δεν συμφωνούν με το όραμα του Προέδρου και το όραμα του Υπουργού να κάνουμε αυτή τη χώρα ξανά υγιή, τότε θα τους δείξουμε ευχαρίστως την πόρτα», δήλωσε την Πέμπτη η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, σχετικά με τις πολλαπλές αποχωρήσεις.

CDC: Κύμα παραιτήσεων για την πολιτικοποίηση του οργανισμού

Τώρα, έρχεται μία μαζική έξοδος κορυφαίων στελεχών από το CDC, τα οποία δεν μπορούν πλέον να ευθυγραμμίζονται με τις αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία πολιτικές του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος είναι το ιεραρχικά ανώτερο μέλος της Γερουσίας για την Υγεία, την Παιδεία, την Εργασία και τις Συντάξεις (HELP), δήλωσε ότι η απόλυση ήταν «απερίσκεπτη» και «επικίνδυνη» και ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για την απόλυση της Δρ. Μονάρες.

Ο Ντάνιελ Τζέρνιγκαν, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αναδυόμενων και Ζωονόσων Λοιμωδών Νοσημάτων, ήταν ένας από εκείνους που παραιτήθηκαν επικαλούμενος «το τρέχον πλαίσιο στο τμήμα».

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων, Δημήτρης Δασκαλάκης, δήλωσε επίσης ότι δεν είναι πλέον σε θέση να υπηρετεί «λόγω της συνεχιζόμενης εργαλειοποίησης της δημόσιας υγείας».

Υπάρχουν επίσης αναφορές, συμπεριλαμβανομένου του NBC News, ότι η Δρ. Τζένιφερ Λέιντεν, διευθύντρια του Γραφείου Δεδομένων Δημόσιας Υγείας, Επιτήρησης και Τεχνολογίας, παραιτήθηκε επίσης.

Πηγή: BBC