Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας «έθαψε» τον Τραμπ: «Λειτουργεί σαν Σοβιετικός πράκτορας»

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, προέβη την Τετάρτη (27/08) σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι «λειτουργεί ως σοβιετικό ή ρωσικό ατού».

Ο ντε Σόουζα έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στην εκδήλωση του Θερινού Πανεπιστημίου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, με στόχο την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών, η οποία διαρκεί μέχρι την Κυριακή στο Καστέλο ντε Βίντε (Πορταλεγκρέ).

Η παρουσία του αποτέλεσε έκπληξη, καθώς αρχικά είχε προγραμματιστεί να απευθυνθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας με τίτλο «Απαντήσεις από τον Πρόεδρο», έθιξε σειρά από διεθνή ζητήματα, κατά την ΕΡΤ.

Ντε Σόουζα: «Σοβιετικός πράκτορας ο Τραμπ»

Ανέδειξε τον Ντόναλντ Τραμπ ως παράδειγμα ενός νέου, πιο συναισθηματικά φορτισμένου στυλ πολιτικής ηγεσίας που επιδιώκει την άμεση εμπλοκή των πολιτών, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς μεσάζοντες των μέσων ενημέρωσης, σε έναν κόσμο όπου η δυναμική της εξουσίας έχει αλλάξει.

«Με κάτι μοναδικό και περίπλοκο: ο ανώτατος ηγέτης της σημαντικότερης υπερδύναμης του κόσμου είναι, αντικειμενικά μιλώντας, ένα πλεονέκτημα της Σοβιετικής Ένωσης ή της Ρωσίας. Λειτουργεί σαν πλεονέκτημα», είπε.

Ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα τόνισε ότι, αν και δεν πρόκειται για ιδεολογική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η συμπεριφορά της κυβέρνησης Τραμπ ευνοεί αντικειμενικά το Κρεμλίνο.

«Ο ανώτατος ηγέτης της μεγαλύτερης υπερδύναμης, αντικειμενικά, λειτουργεί σαν σοβιετικός ή ρωσικός πράκτορας. Λειτουργεί έτσι», δήλωσε ο Πορτογάλος πρόεδρος.

«Λέω ότι, αντικειμενικά, η νέα αμερικανική ηγεσία έχει φέρει στρατηγικά οφέλη στη Ρωσική Ομοσπονδία», σημείωσε, αναφερόμενος στις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την ουκρανική σύγκρουση.

«Με άλλα λόγια, έχουν περάσει από σύμμαχοι της μίας πλευράς, σε διαιτητές της πρόκλησης», συνέχισε, σημειώνοντας ότι αυτός ο διαιτητής επιδιώκει να διαπραγματευτεί αποκλειστικά με ένα από τα μέρη, εξαιρουμένων τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, οι οποίες έχουν αναγκαστεί να επιβάλουν την παρουσία τους στις πρόσφατες συνομιλίες.

Ένα παράδειγμα αυτού, εξήγησε, είναι το γεγονός ότι «τρομερές απειλές» εμφανίζονται καθημερινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για «εφαρμογή κυρώσεων» στη Μόσχα.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί υπό την ηγεσία του νέου Αμερικανού ηγέτη. Επιπλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Lusa, ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας τόνισε, αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να παίξει τον ρόλο ενός διαιτητή που σκοπεύει να διαπραγματευτεί μόνο «με μία από τις ομάδες», με το Κίεβο και τα ευρωπαϊκά κράτη να πρέπει να «επιβληθούν» προκειμένου να έχουν αποτελεσματική συμμετοχή στις τελικές διαπραγματεύσεις.