Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατακλύζονται από τον φόβο ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα διαχωρίσει χειρουργικά τη διατλαντική συμμαχία και θα πετύχει όλα όσα θέλει στην Ουκρανία.

Πριν από την ξαφνική ανακοίνωση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα, δήλωσε: «Κινδυνεύουμε να γίνουμε μια υποσημείωση στην ιστορία».

Εν μέρει, οι φόβοι των Ευρωπαίων οφείλονται στο γεγονός ότι ελάχιστα είναι γνωστά για το τι έχει προτείνει το Κρεμλίνο προκειμένου να σταματήσει η σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δεν έχει δώσει λεπτομέρειες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, δεν είπε τίποτα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Τετάρτη.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε μετά την αναχώρηση του Γουίτκοφ από τη Μόσχα: «Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε κάποια πίσω, θα αλλάξουμε κάποια. Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών, προς όφελος και των δύο».

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι «η βελτίωση και των δύο» είναι ένα πολύ απίθανο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει υποχωρήσει έστω και λίγο από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του – είτε εδαφικά είτε όσον αφορά το να παραμείνει η Ουκρανία σάκος του μποξ για τη Ρωσία χωρίς καμία εγγύηση ασφάλειας και με περιορισμούς στο μέγεθος και τις δυνατότητες του στρατού της.

«Στο Παρίσι, το Βερολίνο ή το Λονδίνο δεν υπάρχει η αίσθηση ότι η κατάληψη του εδάφους κάποιου άλλου έχει σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση, και αυτό (οι Ευρωπαίοι) το βρίσκουν βαθιά ανησυχητικό», είπε ο διπλωμάτης.

Πού θα σταματήσει ο Πούτιν στην Ουκρανία;

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η ΕΕ αισθάνθηκαν υποχρεωμένες να δηλώσουν σε κοινή δήλωση το Σάββατο:

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Η Πολωνία και η Φινλανδία υπέγραψαν επίσης τη δήλωση.

Πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας προσπαθώντας να πείσουν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς -ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο- και προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουν τι θα διαπραγματευόταν.

Η «κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους από τις 6 Αυγούστου», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε όλες τις εκδοχές: ότι ο Πούτιν θα απαιτήσει από τις ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από όλα τα μέρη της περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθούν να κατέχουν. Αυτό θα περιλαμβάνει σημαντικές πόλεις: Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Κωσταντίνοφκα.

«Η αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος θα ανάγκαζε την Ουκρανία να εγκαταλείψει την "ζώνη οχυρώσεων" της, την κύρια οχυρωμένη αμυντική γραμμή στην περιφέρεια του Ντόνετσκ από το 2014», σημείωσε το ISW, εκθέτοντας την Ουκρανία σε περαιτέρω επιθετικότητα στο μέλλον.

Ο Mick Ryan, ο οποίος παρακολουθεί τη σύγκρουση στην Ουκρανία στο blog του Futura Doctrina, δήλωσε την Κυριακή ότι «η Ουκρανία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, κατανοεί ότι τα παραχωρηθέντα εδάφη θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις».

Νέα Συμφωνία του Μονάχου;

Οι ομοιότητες με τη Συμφωνία του Μονάχου μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάμπερλεν και του Αδόλφου Χίτλερ το 1938 είναι εντυπωσιακές.

Ακόμη και μετά την εισβολή των Ναζί στην Τσεχοσλοβακία, ο Τσάμπερλεν δήλωσε ότι ο Χίτλερ του είχε διαβεβαιώσει: «Αυτή είναι η τελευταία εδαφική αξίωση που έχω να κάνω στην Ευρώπη».

Άγνωστο παραμένει αν ο Πούτιν θα επιμείνει στην απαίτησή του να παραχωρηθεί στη Ρωσία και ο έλεγχος δύο άλλων ουκρανικών περιοχών – της Χερσόν και της Ζαπορίζια – των οποίων οι περιφερειακές πρωτεύουσες εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Ουκρανίας.

Ή αν θα δεχτεί ένα πάγωμα κατά μήκος των γραμμών του μετώπου σε αυτές τις περιοχές, μέρος των οποίων διασχίζει ανοιχτή ύπαιθρο και θα ήταν δύσκολο να παρακολουθηθεί.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν θα απαιτήσει από την Ουκρανία να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Μόσχας επί της Κριμαίας – και αν ναι, τι θα προσφέρει σε αντάλλαγμα.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη επισημάνει ότι το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει την παραχώρηση οποιουδήποτε τμήματος του εδάφους της χώρας.

Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα σχετικά με την ακολουθία των γεγονότων, με τους Ευρωπαίους να θεωρούν την κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το έδαφος.

«Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το Σάββατο.

Άγνωστο παραμένει επίσης και το εάν το Κρεμλίνο θα συμφωνήσει σε κάποιο είδος ευρωπαϊκής «εγγυήτριας δύναμης» για την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα μέλος του ΝΑΤΟ να συνεισφέρει σε μια τέτοια δύναμη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε ανακοίνωση το Σάββατο ότι πρέπει να υπάρχουν «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα επιτρέπουν στην Ουκρανία να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Οι Ευρωπαίοι χάνουν τον χρόνο τους με τον Τραμπ;

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να χάνουν τον χρόνο τους, παρά τις προσπάθειές τους να κολακεύσουν και να κατευνάσουν τον Τραμπ.

«Από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι έχουν αγοράσει απεριόριστα εισιτήρια για το τρενάκι του Τραμπ. Ανεβήκαν, δέθηκαν με τις ζώνες ασφαλείας και φώναζαν τακτικά από τρόμο, αλλά δεν κατάφεραν να κατεβούν», δήλωσε η Rym Momtaz από το Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Πληρώνουν το τίμημα για το ότι δεν ανέπτυξαν μια στρατηγική ταυτότητα ανεξάρτητη από τις επιρροές των ΗΠΑ, όπως προτρέπει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εδώ και οκτώ χρόνια.

Όσο και αν θέλουν να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι περιορίζονται στο να ικετεύουν – και να μαντεύουν τι μπορεί να αποφασιστεί εν τη απουσία τους.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, η οποία συγκαλεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα για να συζητήσουν «την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε την Κυριακή ότι «οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς πρόκειται για θέμα ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υιοθέτησε τον ίδιο τόνο σε συνέντευξή του την Κυριακή, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τα εδαφικά ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής συζητούνται ή ακόμη και αποφασίζονται πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων και των Ουκρανών. Υποθέτω ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει την ίδια άποψη».

Για τον Ryan, έναν πρώην Αυστραλό στρατηγό που τώρα παρακολουθεί τη σύγκρουση, η κατάσταση της Ευρώπης είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι θα έπρεπε, επειδή – όπως λέει – οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν έχουν στρατηγική για την Ουκρανία.

«Υπάρχει μόνο θυμός, παρορμήσεις, αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, πολλαπλές αλλαγές πορείας και μια υποκείμενη επιθυμία του Trump να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης».

Πηγή: CNN