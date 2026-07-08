CNN: «Οι νέοι βομβαρδισμοί στο Ιράν είναι τιμωρία και θα έχουν κάποια διάρκεια»

Οι βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν πιο εκτεταμένοι από τους προηγούμενους, χονδρικά μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πηγή, στοχοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και θέσεις από τις οποίες εκτιμάται ότι εξαπολύονταν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι. Το Press TV έκανε λόγο για «αρκετούς» τραυματίες στο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι της Σιρίκ.

Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου CNN στην κυβέρνηση Τραμπ είπε πως οι βομβαρδισμοί είναι «τιμωρία» και θα έχουν κάποια διάρκεια.

Οι αμερικανοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για τις «επιθέσεις» εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ που αποδόθηκαν στο Ιράν από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.