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Coolcation στην Ευρώπη: Οι top 6 προορισμοί για να αποδράσετε από τη ζέστη

Πέντε προορισμοί για ταξιδιώτες που δεν θέλουν να λιώνουν από τον συνωστισμό και τον καύσωνα. Τι είναι το coolcation.

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Μπέργκεν, Νορβηγία
Μπέργκεν, Νορβηγία | (Shutterstock)
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Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και πιο έντονα και συχνά στην Ευρώπη, μια νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος: το coolcation. Πρόκειται για διακοπές σε προορισμούς με ήπιο καλοκαιρινό κλίμα, όπου η φύση, οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι ευχάριστες θερμοκρασίες αντικαθιστούν την αποπνικτική ζέστη των 40 βαθμών.

Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο όσους δεν αντέχουν τη ζέστη. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία ταξιδιού που δίνει προτεραιότητα στην εξερεύνηση, την πεζοπορία, την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει ένας τόπος. Ακολουθούν πέντε προορισμοί στην Ευρώπη για να ζήσετε την απόλυτη coolcation εμπειρία.

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