Coolcation στην Ευρώπη: Οι top 6 προορισμοί για να αποδράσετε από τη ζέστη

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και πιο έντονα και συχνά στην Ευρώπη, μια νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος: το coolcation. Πρόκειται για διακοπές σε προορισμούς με ήπιο καλοκαιρινό κλίμα, όπου η φύση, οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι ευχάριστες θερμοκρασίες αντικαθιστούν την αποπνικτική ζέστη των 40 βαθμών.
Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο όσους δεν αντέχουν τη ζέστη. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία ταξιδιού που δίνει προτεραιότητα στην εξερεύνηση, την πεζοπορία, την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει ένας τόπος. Ακολουθούν πέντε προορισμοί στην Ευρώπη για να ζήσετε την απόλυτη coolcation εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- «Τα έβαλε» με τον Όμηρο η Λουπίτα Νιόνγκο: Η δήλωση για τις γυναίκες που άναψε «φωτιές» στο διαδίκτυο
- Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι με ντεκολτέ που κόβει την ανάσα
- «Τώρα που σε ξέρουν όλοι, μουτζώνεις τον κόσμο;» – Η απίστευτη ιστορία της Λιάνας Κανέλλη
- Λύκοι στη Μακεδονία υιοθέτησαν αδέσποτο κουτάβι, και το φροντίζουν καλύτερα από ανθρώπους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.