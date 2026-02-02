Cyprus Times: Το «γραφείο‑βίλα» του Φειδία που ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων

Οι δημόσιες δηλώσεις του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για το ενοίκιο των €2.300 -εκ των οποίων τα €1.600 καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- αφήνουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Cyprus Times,ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ζει αλλού, σε ακίνητο €1.200 με τη σύντροφό του. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ζευγάρι διαμένει στο ακίνητο που παρουσιάζεται ως «γραφείο» και διαθέτει πισίνα.

Το συμβόλαιο

Η Cyprus Times εξασφάλισε το συμβόλαιο μίσθωσης. Και αυτό δεν περιγράφει γραφείο, αλλά κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων, πλήρως επιπλωμένη, με κήπο και πισίνα, στα Κάτω Πολεμίδια.

Το έγγραφο αναφέρει ρητά ότι ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για οικιστική χρήση. Κι όμως, δημόσια παρουσιάζεται ως «πολιτικό γραφείο ομάδας».

Ο Παναγιώτου, που συχνά καταγγέλλει το «σύστημα», εμφανίζεται εδώ —όπως σημειώνει η Cyprus Times— να παίζει σε δύο ταμπλό: είτε το ακίνητο δεν είναι γραφείο, άρα παραπλανά το κοινό, είτε λειτουργεί ως γραφείο, άρα παραβιάζει το ίδιο το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Ποιος πληρώνει τι;

Το συμβόλαιο αναφέρει μόνο το συνολικό ποσό των €2.300. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε επιμερισμό κόστους, ούτε σε χρήση για ανάγκες ευρωβουλευτή.

Πώς τεκμηριώνεται ότι ο ίδιος πληρώνει €700; Ποιος αποφάσισε ότι τα €1.600 είναι «το μερίδιο» των Ευρωπαίων φορολογουμένων;

Η Cyprus Times θέτει το ερώτημα: πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια όταν δεν υπάρχουν παραστατικά ή επίσημη τεκμηρίωση;

Ρήτρες που δεν ταιριάζουν σε πολιτικό γραφείο

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει όρους που δεν συναντώνται σε επαγγελματικούς χώρους:

Ρήτρα «μόνο για κατοικία».

Απαγόρευση συχνών επισκέψεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πρόστιμο €100 για κάθε ημέρα καθυστέρησης ενοικίου μετά τις 10 ημέρες.

Δικαίωμα της ιδιοκτήτριας να τερματίσει τη μίσθωση με προειδοποίηση δύο μηνών.

Όλα αυτά, όπως επισημαίνει η Cyprus Times, συνθέτουν ένα συμβόλαιο καθαρά ιδιωτικής κατοικίας, όχι πολιτικού γραφείου.

Το επίδομα των €4.950 και η «εντολή»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στους ευρωβουλευτές αποζημίωση γενικών εξόδων €4.950 για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εντολή τους.

Cyprus Times υπογραμμίζει ότι η χρήση των χρημάτων πρέπει να συνδέεται με την πολιτική λειτουργία -όχι με ιδιωτική διαμονή, όχι με προσωπικά πρότζεκτ, όχι με παραγωγές περιεχομένου που δεν τεκμηριώνεται ότι υπηρετούν την εντολή.

Podcast με δημόσιο χρήμα;

Ο Παναγιώτου υποστήριξε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται και για παραγωγή podcast. Αλλά πώς προκύπτει ότι η «ιδιωτική» χρήση κοστολογείται στα €700 και η «δημόσια» στα €1.600; Με ποιον έλεγχο;

Το συμβόλαιο δεν αναφέρει τίποτα για επαγγελματική χρήση- oύτε καν για συνεργάτες.

Ζήτημα και για τις κυπριακές αρχές

Για να λειτουργήσει ένας χώρος ως επαγγελματική στέγη απαιτούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές και έλεγχοι.

Ποιος διασφάλισε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος; Υπάρχουν συμβόλαια εργασίας; Καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις; Η Cyprus Times θέτει όλα τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Όπως καταλήγει το ρεπορτάζ της Cyprus Times, ο ευρωβουλευτής μπορεί να απαντήσει σε όλα με τρεις κινήσεις:

Να δημοσιοποιήσει την επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρήση του χώρου.

Να παρουσιάσει τα τραπεζικά εμβάσματα που δείχνουν ποιος πληρώνει τι.

Να εξηγήσει γιατί υπέγραψε συμβόλαιο κατοικίας ενώ μιλά για «γραφείο ομάδας».