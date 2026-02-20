«Tο δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη» - Το μήνυμα του Ισραήλ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφορικά με το Ιράν, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (20/02) εκπρόσωπος του στρατού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τους πολίτες.
«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν» είπε αρχικά ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα και πρόσθεσε:
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» και «τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».
- Νέο βίντεο από το νοσοκομείο Νίκαιας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης φωνάζει σε γιατρό «δεν ντρέπεσαι, αυτόφωρο»
- Ένοχος ο ορειβάτης που εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Είχε κάνει το ίδιο και σε άλλη γυναίκα
- Βροχές στην Αττική: Ποιες ώρες χρειάζεται προσοχή - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια
- Λυκουρέζου: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.