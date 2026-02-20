Μενού

«Tο δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη» - Το μήνυμα του Ισραήλ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν πως βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην κατάσταση με το Ιράν.

Ισραηλινός στρατός
Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφορικά με το Ιράν, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (20/02) εκπρόσωπος του στρατού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τους πολίτες.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν» είπε αρχικά  ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα και πρόσθεσε:

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» και «τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

