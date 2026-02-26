Δανία: Εκλογές στις 24 Μαρτίου ανακοίνωσε η Φρέντερικσεν - «Πίεσε» το ζήτημα της Γροιλανδίας

Την στιγμή που η Δανία, «δοκιμάζεται» με την υπόθεση της Γροιλανδίας, η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου

Με αυτή την κίνηση η Δανία επιδικώκει, την αύξηση της υποστήριξης για την προκλητική στάση της έναντι της πίεσης των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η Φρέντερικσεν, σύμφωνα με το Reuters, έχει περάσει τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ενάντια στο ανανεωμένο ενδιαφέρον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του αρκτικού νησιού, μια προσπάθεια που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά της μετά την δημόσια δυσαρέσκεια για την αύξηση του κόστους ζωής και τις πιέσεις στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

«Αυτές οι εκλογές θα είναι αποφασιστικές, διότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει εμείς, ως Δανοί και Ευρωπαίοι, να σταθείτε πραγματικά στα δικά μας πόδια. Πρέπει να καθορίσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επανεξοπλιστούμε για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην ήπειρό μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στην Ευρώπη και να διασφαλίσουμε το μέλλον της Δανικής Κοινοπολιτείας», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο Δανικό Βασίλειο που αποτελείται από τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες.

Η κρίση στη Γροιλανδία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη Φρέντερικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την άμεση αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στη Δανία και για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.