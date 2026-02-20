Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε την πολυαναμενόμενη απόφασή του σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια υπόθεση που αποτέλεσε κρίσιμο τεστ για τα όρια των προεδρικών εξουσιών και με σημαντικές προεκτάσεις για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (20/02), το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε με πλειοψηφία 6 έναντι 3 ότι ο Τραμπ δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να επιβάλλει μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες επικαλούμενος ομοσπονδιακό νόμο περί έκτακτων εξουσιών.

Ως εκ τούτου, ακυρώθηκαν οι σαρωτικοί δασμοί που είχαν επιβληθεί σε σειρά κρατών, ένα μέτρο που βρισκόταν στον πυρήνα της εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η απόφαση συνιστά σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ιδίως δεδομένου ότι το συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο, είχε στο παρελθόν ταχθεί υπέρ του σε σειρά υποθέσεων που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, την απομάκρυνση επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και εκτεταμένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Το σκεπτικό της ετυμηγορίας αναμένεται να αναλυθεί διεξοδικά, καθώς εκτιμάται ότι θα επηρεάσει όχι μόνο τη μελλοντική άσκηση εμπορικής πολιτικής από τον Λευκό Οίκο, αλλά και τη συνολική ερμηνεία των ορίων της εκτελεστικής εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Σκληρή ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ετυμηγορία «ντροπή», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία, προχωρώντας μονομερώς στην επιβολή σαρωτικών δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο, μια απόφαση που συνιστά ηχηρό πλήγμα για τον Λευκό Οίκο σε ζήτημα κομβικής σημασίας για την εξωτερική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.