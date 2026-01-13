Μενού

Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν.

Γυναίκα περπατάει στην Τεχεράνη | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

