Μενού

Δεν είναι φάρσα: Ληστής εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και το έσκασε με γαϊδούρι

Μία άκρως ασυνήθιστη κλοπή σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Τουρκία, με τον ληστή να εισβάλει με κλαρκ και το σκάει με γαϊδούρι. Φυσικά, τον έπιασαν.

Reader symbol
Newsroom
Γαϊδούρι
Γαϊδούρι | Φωτ. Αρχείου: Pixabay
  • Α-
  • Α+

Μία ασυνήθιστη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, κλοπή σημειώθηκε στην Τουρκία με τον δράστη να εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και να το σκάει με γαϊδούρι.

Σύμφωνα με τα όσα έφερε στο φως το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα κλαρκ για να μπορέσει να εισβάλει σε κατάστημα στην Καισάρεια.  

Αφού κατάφερε να βρει και να κλέψει 150 γραμμάτια χρυσού, διέφυγε από το σημείο με ένα γαϊδουράκι.

Οι Αρχές βρήκαν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε καρέ καρέ τις κινήσεις του, και κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη. 

Τα τιμαλφή που είχε κλέψει εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στον κοσμηματοπώλη. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ