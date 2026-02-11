Δεν είναι φάρσα: Ληστής εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και το έσκασε με γαϊδούρι

Μία ασυνήθιστη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, κλοπή σημειώθηκε στην Τουρκία με τον δράστη να εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και να το σκάει με γαϊδούρι.

Σύμφωνα με τα όσα έφερε στο φως το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα κλαρκ για να μπορέσει να εισβάλει σε κατάστημα στην Καισάρεια.

Αφού κατάφερε να βρει και να κλέψει 150 γραμμάτια χρυσού, διέφυγε από το σημείο με ένα γαϊδουράκι.

Οι Αρχές βρήκαν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε καρέ καρέ τις κινήσεις του, και κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη.

Τα τιμαλφή που είχε κλέψει εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στον κοσμηματοπώλη.

Unusual theft in central Türkiye ends with arrest after suspect flees jewelry store on donkey ⤵



◾️ Suspect uses forklift to break into store in Kayseri, steals 150 grams of gold and escapes in rare getaway



◾️ Police track suspect through CCTV footage and make arrest



◾️… pic.twitter.com/WeZTZe81AQ — Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026