Δεν είναι στην Ελλάδα: Η πόλη της Ευρώπης με τις 300 ημέρες λιακάδας τον χρόνο

Καθώς ακόμα ο καιρός στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμα τις επιθυμητές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, ώστε να αρχίσουμε τις τακτικές αποδράσεις στις παραλίες, υπάρχει ένα μέρος στην Ευρώπη που μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο, όποτε και αν επιλέξετε να πάτε.

Ενώ υπάρχουν τα συνηθισμένα μέρη όπως η Νότια Γαλλία, η Βαρκελώνη και τα νησιά της Ισπανίας ή η Πορτογαλία, συχνά υπάρχει μια χώρα που ξεχνιέται, η οποία προσφέρει καλοκαιρινό τοπίο και μπόλικο ήλιο.

Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες χώρες της ΕΕ, με έκταση μόλις 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενώ δεν υπάρχουν ποτάμια ή λίμνες, αποτελείται από τρία νησιά, το Γκόζο, τη Μάλτα και το Κομίνο.

Διαβάστε επίσης: Η πόλη-ντροπή στην Ευρώπη που μεταμορφώθηκε σε πόλο έλξης για τους τουρίστες

Είτε είστε λάτρης της ιστορίας είτε λάτρης του ηλιοθεραπείας, η Βαλέτα είναι αγαπημένη για την περίτεχνη αρχιτεκτονική της, τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα μπαρ, τα εστιατόρια και πολλά άλλα.

Η μικρότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Βαλέτα, γνωστή ως Η Πόλη-Φρούριο, ιδρύθηκε τον δέκατο έκτο αιώνα από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Βαλέτα ονομάστηκε επίσης Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018.

Υπάρχουν πολλά να κάνετε στην όμορφη πόλη, από την επίσκεψη στον Συν-Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος διαθέτει εννέα παρεκκλήσια και μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες που συμβολίζουν διάσημους ιππότες, μέχρι την εξερεύνηση των αρχαίων σηράγγων και των περασμάτων κάτω από την πόλη.

Όσον αφορά τη νυχτερινή ζωή, η οδός Strait, η παλιά συνοικία με τα κόκκινα φανάρια της Βαλέτας, είναι πλέον ένα κέντρο δημοφιλών μπαρ και κλαμπ. Μπορείτε επίσης να γευματίσετε σε οδούς όπως η οδός Republic, η οποία έχει μήκος 1 χλμ. και διαθέτει απίστευτη αρχιτεκτονική.

Φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα σπάει κάθε ρεκόρ στις ηλιόλουστες ημέρες, ξεπερνώντας τις 300 κάθε χρόνο.