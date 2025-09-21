«Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα άντεχα»: Η ιστορία 23χρονου μετανάστη που επέπλεε 40 ώρες στη Μεσόγειο

Συγκινεί και σοκάρει η ιστορία του 23χρονου Ραφί Ναδί που για περισσότερες από 40 ώρες, επέπλεε στη Μεσόγειο, κρατημένος μόνο από ένα σωσίβιο και βατραχοπέδιλα.

Είχε ξεκινήσει από την Αίγυπτο πέντε χρόνια νωρίτερα για να βοηθήσει την οικογένειά του, αλλά τώρα, χαμένος στη θάλασσα, προσευχόταν απλώς να φτάσει ζωντανός στην Ευρώπη και να ξαναδεί τη μητέρα του.

Είχε προσπαθήσει τέσσερις φορές να περάσει τον φράχτη της Θέουτα χωρίς επιτυχία και τελικά, με έναν 17χρονο φίλο του, αποφάσισαν να κολυμπήσουν από τις ακτές του Μαρόκου.

Αφού πέρασαν ώρες στο νερό, χωρίστηκαν από τα κύματα. Ο Ναδί πάλευε με την εξάντληση, την αφυδάτωση και τον φόβο του θανάτου, βλέποντας πλοία να περνούν χωρίς να σταματούν, παρότι φώναζε για βοήθεια.

Όταν πια είχε σχεδόν εγκαταλείψει την ελπίδα, τον εντόπισε μια οικογένεια σε ιστιοπλοϊκό κοντά στην Κόστα ντελ Σολ. Του πέταξαν ένα σκοινί, τον ανέβασαν στο σκάφος και ειδοποίησαν τις ισπανικές αρχές. Ο Ναδί μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μάλαγα, όπου τον παρέλαβαν η αστυνομία και ο Ερυθρός Σταυρός.

Αργότερα, έμαθε ότι και ο φίλος του είχε διασωθεί, ενώ ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος, λόγω της έλλειψης συμφωνίας επαναπροώθησης μεταξύ Ισπανίας και Αιγύπτου. Παρότι έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο, αναγνωρίζει ότι ως Αιγύπτιος οι πιθανότητες είναι περιορισμένες. Το όνειρο της εύκολης ζωής στην Ευρώπη αποδείχθηκε απατηλό. Χωρίς χαρτιά, η εργασία είναι σχεδόν αδύνατη και το μέλλον αβέβαιο.

Ο Ναδί δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν ήξερα πόσο ακόμα θα άντεχα. Ήμουν τρομοκρατημένος ότι θα πεθάνω στη θάλασσα».

Παρά τις δυσκολίες, ο Ναδί νιώθει ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του, αλλά εύχεται κανείς άλλος να μη χρειαστεί να περάσει όσα πέρασε εκείνος. «Κάθε φορά που βλέπω το βίντεο της διάσωσης, χαίρομαι που επέζησα»,, λέει. «Αλλά κανείς δεν πρέπει να ζήσει κάτι τέτοιο για να φτάσει στην Ευρώπη.»



Με πληροφορίες από Guardian