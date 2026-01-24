«Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία»: Όλο το X τρολάρει τον Τραμπ μετά το προκλητικό post του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε ένα ακόμα νέο post για τη Γροιλανδία το οποίο χαρακτήρισαν με δύο λέξεις κατά κύριο λόγο οι χρήστες. Αφενός προκλητικό γιατί πάλι δηλώνει την απόκτηση του αρκτικού νησιού από τις ΗΠΑ και αφετέρου λανθασμένο.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος φιγουράρει με έναν πιγκουίνο και βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Ο πιγκουίνος κρατά τη σημαία των ΗΠΑ.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Μάλιστα, η φωτογραφία έχει ως λεζάντα «Embrace the penguin» - «Αγκάλιασε τον πιγκουίνο». Αντίστοιχα, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δημοσίευσε αντίστοιχη φωτογραφία με λεζάντα: «Be a warrior, embrace the penguin» - «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».

Όλο το X μετά τις αναρτήσεις ξεκίνησε τα χιλιάδες σχόλια λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο». Και όντως, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, επομένως ούτε στη Γροιλανδία. Οι πιγκουίνοι ζουν φυσικά σχεδόν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο, ειδικά γύρω από την Ανταρκτική και νότιες θάλασσες.