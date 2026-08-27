Διάβημα από τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη για την Ουκρανία: Θέλουν να ανοίξει ο «κουμπαράς» των ρωσικών funds

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει σε ένα από τα πιο δύσκολα οικονομικά και νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία και Πολωνία καλούν την ΕΕ να επανεκκινήσει τις εργασίες για την αξιοποίηση των ρωσικών assets, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο σχετικής επιστολής.

Η επιστολή αναμένεται να σταλεί σήμερα Πέμπτη (27/8) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητά από την Κομισιόν να επανέλθει στο σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν ακινητοποιηθεί στην Ευρώπη.

Ουκρανία - 200 δισ. ευρώ της Ρωσίας στον «κουμπαρά»

Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερα από 200 δισ. ευρώ σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν δεσμευθεί μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία το 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται στην Euroclear, τον διεθνή οργανισμό διακανονισμού τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα κεφάλαια παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει αξιοποιήσει κυρίως τα έκτακτα κέρδη και τους τόκους που προκύπτουν από αυτά, όχι το ίδιο το κεφάλαιο.

Τα έσοδα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη δανείου ύψους έως 50 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο της συμφωνίας των G7.

Η νέα πρωτοβουλία αφορά, ωστόσο, το πολύ μεγαλύτερο ζήτημα: πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ίδια η αξία των ρωσικών assets, ώστε να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για το Κίεβο.