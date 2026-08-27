Νεπάλ: στους 162 οι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες - Προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση του παγετώνα

Η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι έχουν ανακτηθεί 162 σοροί, με περισσότερα από 40 άτομα να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας, μετά τις σαρωτικές πλημμύρες που προκάλεσε η κατάρρευση παγετώνα.

Η αστυνομία αναμένει ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, αναφέρει το Sky News. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται.

Οι αξιωματούχοι τουρισμού του Νεπάλ αναφέρουν ότι 579 τουρίστες αγνοούνται στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 400 ξένων υπηκόων. Ο αριθμός των αγνοουμένων από την πλευρά του Θιβέτ έχει αυξηθεί σε 558, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων υπηκόων.

Νεπάλ - Επιβεβαιώθηκε η αιτία των πλημμυρών

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η κατολίσθηση καταγράφηκε ως σεισμικό συμβάν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σεισμός. Αναφέρει ότι προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνων και ροή συντριμμιών που προκάλεσε καταστροφικές επιπτώσεις κατάντη.

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Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο οργανισμός συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Νεπάλ για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ήταν «λυπημένος» από τις πλημμύρες, καθώς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους πληγέντες.

«Ομάδες του ΟΗΕ και ανθρωπιστικοί εταίροι κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό για να υποστηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες», πρόσθεσε.

Νεπάλ - Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν τεράστιες ποσότητες νερού παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, περιέγραψε Έλληνας που ζει στη χώρα.

Μιλώντας στο MEGA, ο ίδιος έκανε λόγο για μία καταστροφή που σημειώθηκε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, όταν αποκολλήθηκε βράχος από παγετώνα, με αποτέλεσμα να αδειάσει μία ολόκληρη λίμνη.

«Έγινε μέσα σε πέντε λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία ολόκληρη λίμνη να αδειάσει», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, εκατομμύρια τόνοι νερού κατέβηκαν με τεράστια ορμή, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν μπροστά τους.

«Πήρε σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έχει πάρει τράπεζες, έχει πάρει σχολεία. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή», δήλωσε.

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ υποστήριξε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων.

Όπως είπε, οι πιθανότητες να έχουν επιβιώσει άνθρωποι που παρασύρθηκαν από τον ορμητικό χείμαρρο είναι περιορισμένες.