Οικονόμου: Συνεχίζει την πλάκα με το βραχιόλι - Έδωσε πράσινο στον Πιτταρά «για την πρόκριση του Παναθηναϊκού»

Ένα απρόσμενο δώρο προσέφερε ο Δημήτρης Οικονόμου στον Γιάννη Πιτταρά, στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, προκειμένου να του ευχηθεί καλή επιτυχία για την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, που διεκδικεί σήμερα το βράδυ την πρόκριση στη league phase του Conference League, παίζοντας απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία.

«Μπας και τα καταφέρετε και εσείς» είπε ο Οικονόμου στον Πιτταρά και του έδωσε ένα από τα αντικουνουπικά βραχιόλια σε πράσινο χρώμα που είχε «τάξει» από χθες, όταν είδε την Μάρω Καρούση να φοράει ένα αντίστοιχο ροζ.

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«Αυτό θα είναι μέσα στη φανουρόπιτα;» απαντά με χιούμορ ο δημοσιογράφος, με τον Οικονόμου να του λέει «το φανέρωσα εγώ αυτό, αλλά κάνε καμιά φανουρόπιτα μπας και σου φανερώσει για τον Παναθηναϊκό τίποτα».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε στο σκηνικό που σημειώθηκε εχθές μεταξύ εκείνου και της Μάρως Καρούση, λέγοντας πως «Το κόκκινο θα το δώσω στη Μάρω μετά».

«Δεν μυρίζει σαν το χθεσινό ε;» είπε γελώντας ο Γιάννης Πιτταράς.