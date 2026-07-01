«Διαβολικό»: 16 παιδιά διασώθηκαν από σπίτι κολαστήριο - Σοκάρει υπόθεση στο Οχάιο

Συνολικά 16 παιδιά εντοπίστηκαν να ζουν υπό «άθλιες», όπως περιγράφονται από τις Αρχές, συνθήκες σε σπίτι στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ενηλίκων με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφότου τα 16 μικρά παιδιά και έφηβοι εντοπίστηκαν εντός του οικήματος έχοντας άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας.

Το τοπικό γραφείο της αστυνομίας του Χάμντεν, μία επαρχιακά πόλη όπου εξελίχθηκε το σοκαριστικό συμβάν, σημείωσε πως τα θύματα - ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών - ζούσαν υπό «άθλιες συνθήκες».

«Δεν μπορείς καν να φανταστείς ότι κόσμος ζει κάτω απ΄αυτές τις συνθήκες, ειδικά παιδιά» σημείωσε ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, σε συνέντευξη Τύπου.

Παρότι δεν έχει ξεκαθαριστεί τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στον χώρο, τα θύματα φαίνεται ότι συνέτρεχαν άμεσης περίθαλψης, με δύο να μεταφέρονται επειγόντως στο νοσοκομείο.

Γείτονες, που μίλησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν πως οι ενήλικες είναι και πολλά ζώα στο σπίτι, ενώ υπήρχαν άτομα που υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν παιδιά σε αυτό το σπίτι - κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, μαρτυρά πολλά για την υπόθεση.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι διασωθέντες έχουν συγγένεια, αλλά ξεκαθαρίστηκε πως το περιστατικό δεν συνδέεται με trafficking.

Η αστυνομία σημείωσε πως οι ενήλικες δεν ήταν ντόπιοι και συνήθιζαν να ταξιδεύουν συχνά, αλλάζοντας σπίτια.

Ο Γουίλσον σημείωσε πως αυτό είναι το χειρότερο περιστατικό που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, περιγράφοντας αυτό που αντίκρισε ως «καθαρά διαβολικό».

«Θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για αυτά τα παιδιά.