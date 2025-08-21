Διαδηλωτές γιούχαραν τον Βανς ενώ επισκεπτόταν στρατιώτες της Εθνοφρουράς: «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον»

Διαδηλωτές «γιουχάρισαν» τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον σταθμό Union της Ουάσινγκτον, όπου είχε μεταβεί για να φωτογραφηθεί με στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πόλη την προηγούμενη εβδομάδα κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Βανς συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, βρέθηκαν σε εστιατόριο του σταθμού και μοίραζαν μπέργκερ στους στρατιώτες, όταν οργισμένοι πολίτες άρχισαν να φωνάζουν «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Watch protesters heckle US Vice President JD Vance and Secretary of Defence Pete Hegseth as they visited National Guard troops at Union Station in Washington DC ⬇️ pic.twitter.com/lnPaFtM4Jo — Sky News (@SkyNews) August 20, 2025

Σε άλλο βίντεο, ο Βανς καταγράφηκε να προσπερνάει τους διαδηλωτές, χωρίς να αντιδράει, ενώ εκείνοι φώναζαν τόσο στον ίδιο όσο και στον Χέγκσεθ ότι αποτελούν «ντροπή», ενώ ένας διαδηλωτής τούς χαρακτήρισε ως «ναζί».

Furious protestors heckled US Vice President JD Vance as he arrived to visit the National Guard in Washington DC.



Defence Secretary Pete Hegseth and White House deputy chief of staff Stephen Miller also received boos.



Donald Trump's deployment of National Guard troops in the US… pic.twitter.com/HYDWuC4InY — Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Η χρήση της Εθνοφρουράς από την κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την Καλιφόρνια και την κόντρα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας, αλλά και πρόσφατα, με την εξαγγελία του Αμερικανού προέδρου ότι στατεύματα θα αναπτύσσονταν στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δήθεν την «απειλή» των αστέγων.