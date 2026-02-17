Το διαστημικό σκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα παραμείνει στον Άρη για άλλα τρία χρόνια

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη (17/02) ότι θα παρατείνουν την αποστολή του διαστημικού σκάφους τους στον Άρη, που βρίσκεται εκεί για πέμπτο χρόνο, για άλλα τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες του κράτους αναφορικά με το διάστημα.

Το διαστημικό σκάφος Hope των ΗΑΕ έφτασε σε τροχιά γύρω από τον Άρη το 2021, μετά από ένα ταξίδι επτά μηνών στο διάστημα, γεγονός που έδωσε την πρωτιά στα ΗΑΕ για το αραβικό κράτος που εξερεύνησε τον Κόκκινο Πλανήτη με μια επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αποστολή Emirates Mars Mission (EMM) είχε αρχικά προγραμματίσει να συλλέξει ένα τεραμπίτ δεδομένων για την ατμόσφαιρα του Άρη, ωστόσο δεκαπλασίασε την απόδοσή της και ως εκ τούτου την παρατείνει μέχρι το 2028, δήλωσε ο Αχμάντ Μπελούλ Αλ Φαλάσι, υπουργός Αθλητισμού των ΗΑΕ και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΑΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ντουμπάι.

Τα ΗΑΕ ελπίζουν τώρα να «γίνουν ένας από τους 10 μεγαλύτερους» παίκτες στην διαστημική οικονομία μέχρι το 2031, δήλωσε ο Αλ Φάλασι στο AFP.

«Ως διαστημική υπηρεσία, ο ρόλος μας τα πρώτα 10 χρόνια ήταν απλώς να θέσουμε τα θεμέλια, οπότε χρηματοδοτείται κυρίως από την κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να εμπλέκεται», πρόσθεσε.

«Για την επόμενη αποστολή στην ζώνη των αστεροειδών, έχουμε διαθέσει το 50% του προϋπολογισμού στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε.

Η αποστολή Emirates Mission to the Asteroid Belt, προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, που έχει προγραμματιστεί για το 2028, στοχεύει στην εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημικού σκάφους που θα ταξιδέψει πέντε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα για να εξερευνήσει την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.