Διάτρητη η Ευρώπη; Χάκερ εισέβαλαν στα συστήματα της Κομισιόν

Στόχος κυβερνοεπίθεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάκερ απέσπασαν δεδομένα από την πλατφόρμα Europa. Σε εξέλιξη έρευνα για το πλήγμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, η οποία επηρέασε την υποδομή cloud που φιλοξενεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa, με τα πρώτα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι ελήφθησαν δεδομένα από αυτούς τους ιστότοπους, ανακοίνωσε σήμερα (27/03) η Επιτροπή.

Το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί.

«Τα εσωτερικά συστήματα δεν επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση», δήλωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν κατονόμασε κάποια ομάδα ή πρόσωπο που να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση.
 

