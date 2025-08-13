Διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα: «Οργιάζουν οι πυρκαγιές, χιλιάδες εκκενώσεις»

Ψηλά και τη διεθνή επικαιρότητα έχουν φτάσει οι σαρωτικές φωτιές που καίνε σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με πολλά έγκριτα μέσα να αναφέρονται στην καταστροφή, εν μέσω ενός γενικότερου κύματος έξαρσης πυρκαγιών στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά το Reuters αναφέρει: «Πυρκαγιές κατακαίνε την Ελλάδα για δεύτερη ημέρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», και συμπληρώνει πως «Οι πυροσβέστες μάχονται πολλαπλές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες απειλούν οικισμούς κοντά στη δυτική πόλη της Πάτρας και σε δύο τουριστικά νησιά».

«Δεκάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο υποφέροντας από εισπνοή καπνού. Περίπου 13 πυροσβέστες έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες για εγκαύματα και άλλα τραύματα», προσθέτει.

Τα διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα

Από τη μεριά του, το Bloomberg περιγράφει πως «Χιλιάδες άνθρωποι τρέχουν να σωθούν από τις πυρκαγιές, καθώς η ζέστη μαραίνει τις καλλιέργειες».

«Το μεγαλύτερο μέρος της νότιας και κεντρικής Ελλάδας αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Τετάρτη, με μια μεγάλη περιοχή της Μεσογείου από την Ισπανία μέχρι τη Βόρεια Αφρική να απειλείται επίσης, καθώς ένα κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή κορυφώνεται».

Το BBC πάλι στέκεται στον εντυπωσιακό αριθμό πυρκαγιών που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες, επισημαίνοντας πως « τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότερες από 152 νέες φωτιές έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, Περίπου 4.850 πυροσβέστες συμμετέχουν σε μια πολυμέτωπη μάχη για τον περιορισμό τους».

«Στη δυτική Πελοπόννησο, οι φλόγες σάρωσαν την πόλη της Πάτρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα πυρκαγιάς που εκτείνονται σε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα παραμένουν ανεξέλεγκτα. Έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και γεωργικές εκτάσεις».

Αλλά και το Anadolu κάνει μνεία στη χώρα μας, γράφοντας: «Παρά τις προσπάθειες των ομάδων πυρόσβεσης, η πυρκαγιές φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου και κινδυνεύουν να επεκταθούν, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που παρεμποδίζουν επίσης τις προσπάθειες ελέγχου τους και σε άλλα μέρη της χώρας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επίσης πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς την Τετάρτη σε γεωργική δασική έκταση μεταξύ Λιθακιάς, Αγκάλας και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, με τις φλόγες να μαίνονται κυρίως στους οικισμούς Αγκάλα και Κερί, οι οποίοι εκκενώθηκαν από τις αρχές.

Στην Πρέβεζα, μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος κινούνταν γρήγορα προς το Θεσπρωτικό και τη Φιλιππιάδα.

Τουλάχιστον δύο ιατρικές εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν επίσης, πέρα από αρκετούς οικισμούς στην περιοχή.

Στην Πάτρα, μια πυρκαγιά επεκτείνεται από τη βιομηχανική ζώνη της Αχαΐας σε κοντινές κατοικημένες περιοχές και οδηγεί σε μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων πολλών χωριών και του Νοσοκομείου Κάτω Αχαΐας».