Διεθνής μπασκετμπολίστρια πριν από την Εισαγγελία: Και όμως είναι η Λάουρα Κοβέσι

Η... σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκή Δικαιοσύνης, η Λάουρα Κοβέσι, που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μέρος της πολιτικής καθημερινότητας στη χώρα μας, έχει παρελθόν πολύ διαφορετικό από εκείνο που θα φανταζόταν κάποιος για μία Εισαγγελέα.

Η Ρουμάνα δικαστικός, πολύ πριν ασχοληθεί με τη δικαιοσύνη, έπαιζε μπάσκετ και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο φτάνοντας μέχρι τις Εθνικές ομάδες της χώρας της και παίζοντας σε ευρωμπάσκετ νέων γυναικών, στη δεκαετία του 1980. Στην πορεία άφησε την μπάλα του μπάσκετ για τα έδρανα, ωστόσο τα όσα έμαθε από το άθλημα τα κρατά ακόμη και σήμερα.

Λάουρα Κοβέσι: «Το μπάσκετ με δίδαξε δικαιοσύνη»

«Το μπάσκετ είναι το πιο όμορφο άθλημα» είχε πει το 2020 στο podcast SportED Talks. «Ήμουν πολύ δραστήρια, πολύ ενεργητική. Με πειθάρχησε, με δίδαξε δικαιοσύνη, αλλά και να μην τα παρατάω ποτέ για να πετύχω ένα αποτέλεσμα, ακόμα και κάτω από τις αποδοκιμασίες. Το να αποδέχομαι ότι ο προπονητής μου με έβαζε να τρέξω δύο γύρους στο γήπεδο όταν έχανα μια βολή... Ήταν για το καλό μου».

Έπαιζε μπάσκετ στην CSS Medias, παράλληλα με τις σπουδές της, ως Λάουρα Κοντρούτσα Λάσκου, όπως ήταν το πατρικό της όνομα. Όμως στο πέμπτο έτος της Νομικής, στο πανεπιστήμιο της Κλουζ, έπρεπε να πάρει τη δύσκολη απόφαση να αφήσει μια για πάντα το παρκέ.

«Έκανα πολλά αθλήματα όταν ήμουν παιδί. Γιατί τότε δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις. Ή διάβαζες βιβλία, κάτι που κάναμε ούτως ή άλλως, επειδή είχαμε υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά έτσι περνούσαμε τον χρόνο μας. Αυτό με βοήθησε πολύ. Όντας σε μια ομάδα, μαθαίνεις από μικρός να βασίζεσαι στους άλλους, μαθαίνεις για την ομαδική εργασία, να απολαμβάνεις μια νίκη, να ξέρεις τι σημαίνει ανταγωνισμός, να είσαι δίκαιος, γιατί στον αθλητισμό, το fair play σου εντυπώνεται από την πρώτη μέρα» έχει πει η ίδια.

Τον Μάιο του 2020, η εφημερίδα Gazeta Sporturilor εντόπισε τον πρώην προπονητή της στις μικρές ομάδες, Κοστέλ Τατάρου. «Ήταν μια πολύ αποφασισμένη έφηβη. Αν της ζητούσα να επαναλάβει μια κίνηση εκατό φορές, δεν θα την έκανε ενενήντα εννέα φορές, ακόμα και με γυρισμένη την πλάτη μου» είχε πει μεταξύ άλλων για να δείξει την πειθαρχεία της.

Η καριέρα της στο μπάσκετ

Στα 16 της χρόνια η Κοβέσι έπαιζε μπάσκετ στην πρωταθλήτρια Ρουμανίας CSS Medias. Το 1989 φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ρουμανίας σε επίπεδο Νέων γυναικών,. συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα , όταν η Ρουμανία έχασε οριακά από την Τσεχοσλοβακία (58-57). Συνέχισε να παίζει μπάσκετ ως και τα 22 της χρόνια, όταν και αφοσιώθηκε πλήρως στις σπουδές της. Και όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, μάλλον έκανε πολύ καλά!



