Δικαίωση στο δικαστήριο για τους Kneecap: Άκυρες οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τον Mo Chara

Η απαγγελία κατηγορίας για τρομοκρατία σε βάρος μέλους του ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap, που είχε ανεμίσει δημόσια σημαία της Λιβανικής Χεζμπολάχ, απορρίφθηκε καθώς έγινε πολύ αργά, αποφάνθηκε σήμερα δικαστήριο του Λονδίνου.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε αρχικά σε βάρος του Liam Óg Ó hAnnaidh (Λίαμ Ο' Χάνα), ο οποίος φέρει το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μο Τσάρα (Mo Chara) και ύψωσε σημαία της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια συναυλίας των Kneecap στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2024.

Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία τον Μάιο βάσει του Τρομοκρατικού Νόμου, ο οποίος ορίζει ως ποινικό αδίκημα την επίδειξη ενός αντικειμένου με τρόπο που δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι κάποιος υποστηρίζει μια απαγορευμένη οργάνωση.

Kneecap: Στο κενό έπεσε η δίωξη

Έπειτα από ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ έκρινε ότι η κατηγορία σε βάρος του Μο Τσάρα απαγγέλθηκε μετά το όριο των έξι μηνών για την απαγγελία μιας τέτοιας κατηγορίας η οποία μπορεί να εξεταστεί μόνο από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

«Η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την κατηγορία», είπε ο δικαστής προκαλώντας κραυγές χαράς μεταξύ των υποστηρικτών του ράπερ.

Ο Μο Τσάρα ήταν παρών στο δικαστήριο για να ακούσει την ετυμηγορία, που χαιρετίστηκε από δεκάδες υποστηρικτές του και τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, τον Naoise Ó Cairealláin (καλλιτεχνικό όνομα Móglaí Bap) και τον J.J. Ó Dochartaigh (καλλιτεχνικό όνομα DJ Próvaí).

Η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ καλωσόρισε επίσης την απόφαση, λέγοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X:

«Οι κατηγορίες αυτές ήταν μέρος μιας εσκεμμένης προσπάθειας να φιμωθούν όσοι σηκώνονται και μιλάνε δυνατά εναντίον της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα».

Το Ισραήλ αρνείται σθεναρά ότι διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμό του στη Γάζα, που ξεκίνησε όταν η παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.