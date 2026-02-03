Δίκη Λεπέν: Ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων

Νέες εξελίξεις στη δίκη για την υπόθεση της Μαρίν Λεπέν, με τον γενικό εισαγγελέα του Παρισιού να προτείνει κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως σε βάρος της.

Σημειώνεται, πως η Μαρίν Λεπέν αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης στελεχών του κόμματος της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο 2004 – 2026.

Μεταξύ των ποινών που ζήτησε ο εισαγγελέας να επικυρωθούν είναι και η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Αν το εφετείο του Παρισιού, που θα εκδώσει την τελική του απόφαση λίγο πριν το καλοκαίρι, επιβάλλει την ίδια την ποινή, τότε η Μαρίν Λεπέν δεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αντίθετα αν αποφασίσει την επιβολή ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι το πολύ δύο ετών τότε θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας.