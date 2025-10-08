Δίκη Πελικό: Έφεση άσκησε ένας από τους βιαστές της - «Δεν ήθελα να την βιάσω»

Η δίκη του άνδρα που καταδικάστηκε για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό έφερε στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς κακοποίησε την Γαλλίδα υπό την επήρεια ναρκωτικών για περισσότερες από τρεις ώρες, παρά το γεγονός ότι εκείνη ένιωθε πόνο.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν ήταν ο μόνος άνδρας που άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του για τη σεξουαλική κακοποίηση της Ζιζέλ Πελικό ενώ είχε «πλήρη επίγνωση» ότι εκείνη κοιμόταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως δήλωσε ένας ερευνητής στο δικαστήριο.

Ο Ντογκάν, 44 ετών, ήταν ένας από τους 50 άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι τον Δεκέμβριο για συμμετοχή στην κακοποίηση που ενορχήστρωσε ο πρώην σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος έβρισκε αγνώστους από το Ίντερνετ και τους καλούσε στο σπίτι, όπου διέμενε με την γυναίκα του, προκειμένου να την βιάσουν όσο αυτή ήταν ναρκωμένη και εκείνος να το βιντεοσκοπεί.

Πάρα την καταδίκη του σε εννέα χρόνια φυλάκισης, ο Ντόγκαν ισχυρίζεται τώρα ότι δεν είναι βιαστής, υποστηρίζοντας ότι πίστευε ότι συμμετείχε σε σεξουαλικό παιχνίδι ενός ακόλαστου ζευγαριού, όπως αναφέρει το Daily Mail.

Ο ερευνητής Jeremie Bosse-Platiere απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, επικαλούμενος βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος ο σύζυγος του θύματος.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης του θύματος», δήλωσε ο Bosse-Platiere στο δικαστήριο στη νότια πόλη Nimes και πρόσθεσε: «Όποιος βλέπει τα βίντεο το καταλαβαίνει αμέσως».

Το βίντεο, που ανακτήθηκε από το σπίτι του Πελικό, δείχνει τον Ντογκάν να διεισδύει στην Ζιζέλ, ενώ εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της, και να προσπαθεί να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο η Ζιζέλ κουνήθηκε και ο Ντόγκαν αναγκάστηκε να σταματήσει.

«Καταλαβαίνουμε ότι ανησυχεί ότι το θύμα του μπορεί να ξύπνησε και να γι' αυτό πάγωσε», είπε ο Bosse-Platiere. «Μετά από 30 δευτερόλεπτα, βλέποντας ότι ήταν ένα αντανακλαστικό που προκλήθηκε από πόνο ή δυσφορία, συνέχισε ακάθεκτος», συμπλήρωσε.

«Είναι σαφές ότι οι δύο άνδρες ενεργούσαν πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, ώστε να μην κάνουν θόρυβο», δήλωσε επίσης ο ερευνητής για τον Ντογκάν και τον Πελικό.

Ο Ντογκάν είχε επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού στο Μαζάν, στη νότια Γαλλία, τον Ιούνιο του 2019, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μόνο όταν άκουσε τη Ζιζέλ να ροχαλίζει.

Ωστόσο, οι ερευνητές τον διαψεύδουν, λέγοντας ότι το βίντεο δείχνει ότι παρέμεινε εκεί για «τουλάχιστον τρεις ώρες και 24 λεπτά», πολύ περισσότερο από τη μισή ώρα που ισχυρίζεται.

Η αστυνομία ανακάλυψε 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από εκείνη τη νύχτα, για τα οποία φρόντισε ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση.

Ο Ντογκάν υποστηρίζει ότι πιέστηκε να συνεχίσει την κακοποίηση ενώ η ομάδα υπεράσπισής του δήλωσε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της ποινής του.

«Υποστηρίζει ότι δεν πήγε ποτέ στο σπίτι του ζευγαριού με σκοπό να βιάσει κανέναν», δήλωσε συγκεκριμένα ένας από τους δικηγόρους του, ο Ζαν-Μαρκ Νταριγκάντ και ότι: «Είναι βαθιά συγκλονισμένος από το γεγονός ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιαστής».

Η μάχη του Ντογκάν δεν σχετίζεται άμεσα με την κύρια ενάγουσα, Ζιζέλ Πελικότ, την οποία «σέβεται βαθιά», είπε ο Νταριγκάντ αλλά με «τον κυνικό άνθρωπο που τον παγίδευσε», αναφερόμενος στον Ντομινίκ Πελικό.

Ο Τούρκος, ο οποίος πάσχει από αρθρίτιδα και εμφανίστηκε στην πρώτη δίκη χρησιμοποιώντας μπαστούνι, είναι τεχνικά ακόμα ελεύθερος, καθώς η έφεσή του έχει αναβάλει την ποινή φυλάκισής του.