Δήμαρχος Λονδίνου: «Ο Τραμπ μας έδειξε ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής και ισλαμοφοβικός»

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Κάν, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του και για την κριτική που εδώ και καιρό του ασκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφραστεί αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχό».

Είπε μάλιστα στους συνέδρους, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Τραμπ: «Ταλιμπάν» βάφτισε τον δήμαρχο του Λονδίνου

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το νομικό σύστημα του ισλάμ, γνωστό ως σαρία, αλλά, όπως υποστήριξε, «δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.