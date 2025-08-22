Δημόσια φρίκη: To Ιράν απαγχονίζει δολοφόνο από γερανό μπροστά σε πλήθος που ζητωκραυγάζει

Ακόμα μία ανατριχιαστική στιγμή, με τους Μουλάδες του Ιράν να κρεμούν έναν δολοφόνο από γερανό, μπροστά σε πλήθος κόσμου - ακόμα και παιδιών - που ζητωκραύγαζαν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Sun.

Ο Sajad Molayi Hakani δολοφονήθηκε στην πόλη Kordkuy, στο Golestan, αφού κρίθηκε ένοχος για ληστεία και δολοφονία μίας μητέρας και των τριών παιδιών της τον Οκτώβριο.

Καταδικάστηκε σε «κισάς», που σημαίνει αντίποινα κατά τον ισλαμικό νόμο, ενώ και η σύζυγός του πρόκειται να εκτελεστεί στη φυλακή αργότερα.

Διαβάστε επίσης: Βόλος: Με εργαλείο ψησίματος κάρφωσε σε καρωτίδα και πλάτη την 36χρονη ο σύζυγός της

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τον άνδρα να στέκεται σε μια πλατφόρμα με μια θηλιά γύρω από το λαιμό του, καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει το φρικτό γεγονός.

Το σχοινί είναι δεμένο στον γερανό, ο οποίος φαίνεται να ελέγχεται από ένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης.

Δημόσια εκτέλεση στο Ιράν | Youtube/Sun

Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ διέταξε αύξηση των εκτελέσεων

Πρόκειται για μία ακόμη εκτέλεση, μετά τη διαταγή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του κράτους των Μουλάδων Αγιατολάχ Χαμενεΐ ο οποίος ζήτησε αύξηση των εκτελέσεων, μετατρέποντας τους απαγχονισμούς σε δημόσια θεάματα σε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση προς τους αντιφρονούντες.

Οι εκτελέσεις και οι συλλήψεις στο Ιράν χρησιμοποιούνται ως «όπλα» για να εκφοβίσουν τους αντιφρονούντες και υπάρχουν φόβοι ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σχεδιάζει ένα παρόμοιο σχέδιο με τη σφαγή 30.000 πολιτικών κρατουμένων το 1988.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Το καθεστώς βρισκόταν επίσης σε αναταραχή εκείνο το έτος μετά την αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράκ.

Βρετανοί πολιτικοί και κορυφαίοι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν παροτρύνει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέμβει για να αποτρέψει μια τέτοια φρικαλεότητα.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Γυναίκα συνελήφθη και «εξαφανίστηκε» επειδή αμύνθηκε σε παρενόχληση

Μόνο τον Ιούνιο, η ανελέητη δολοφονική σειρά του καθεστώτος οδήγησε στην αγχόνη τουλάχιστον 176 κρατούμενους.

