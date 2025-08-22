Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η κάθε νέα λεπτομέρεια που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη νέα άγρια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στον Βόλο, που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, ένα μικρό κορίτσι κάλεσε την Άμεση Δράση. Με φωνή που έτρεμε, ο τηλεφωνητής ακούει να λέει: «Σας παρακαλώ βοηθήστε με. Ο πατέρας μου σκοτώνει τη μητέρα μου, ελάτε γρήγορα». Ήταν η μία κορούλα της άτυχης Μαριόλας, της 36χρονης γυναίκας που σκότωσε με φριχτό τρόπο ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής σύζυγός της, ο οποίος και αναζητείται.

Όπως καταγράφει το Star, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρυσαν την αιμόφυρτη γυναίκα να κείτεται νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά.

Ο άγριος καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα από το διαμέρισμα όπου βρίσκονταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών.

Βόλος: Με εργαλείο ψησίματος κυνηγούσε την άτυχη γυναίκα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία των παιδιών, ο πατέρας τους άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα, η οποία για να σωθεί κατέβηκε από τον πρώτο όροφο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Εκεί, της επέφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον λαιμό και τα πλευρά, και την άφησε αιμόφυρτη.

Η 16χρονη κόρη τους, που είχε κατέβει και εκείνη στην είσοδο της πολυκατοικίας, κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο η μητέρα της δεν τα κατάφερε.

Βόλος: Πέρασε μέσα από τη τζαμαρία προκειμένου να εξαφανιστεί

Μέσα στο άγριο αυτό σκηνικό, ο δράστης - σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου - φαίνεται να πέρασε μέσα από τη τζαμαρία της εισόδου, σπάζοντάς την, προκειμένου να τραπεί σε φυγή, παίρνοντας μαζί του το φονικό αντικείμενο.

Φαίνεται μάλιστα να έχει τραυματιστεί στο χέρι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δράστης φέρεται να είχε νοσηλευθεί στις 28 Ιουνίου σε ψυχιατρική κλινική αλλά δεν είναι ακόμη γνωστές οι συνθήκες που βγήκε και έφθασε στο αποτρόπαιο έγκλημα. Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο ήταν πολύ συχνοί οι καυγάδες τους, όπως λέει η γειτονιά αλλά και τα ίδια τους τα παιδιά.

Η 18χρονη κόρη τους αναγνώρισε το πτώμα της μητέρας της

Γείτονες αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο, η μικρή κόρη του ζευγαριού, σε τραγική κατάσταση, καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20 λεπτά.

Το θλιβερό καθήκον της αναγνώρισης του πτώματος ανέλαβε η 18χρονη κόρη του θύματος, η οποία την ώρα του στυγερού εγκλήματος απουσίαζε στην εργασία της.

Ενημερώθηκε από τα αδέρφια της για το τραγικό συμβάν κι αμέσως έσπευσε στο σπίτι και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρουσία ψυχολόγων που ανέλαβαν την ψυχολογική υποστήριξη και των τεσσάρων παιδιών, η 18χρονη έκανε την αναγνώριση.

Το θύμα έχει δύο αδερφές. Η μία εργάζεται στη Σκιάθο και η δεύτερη διαμένει στην Ιταλία. Οι αστυνομικές αρχές τις έχουν ήδη ενημερώσει και αναμένονται άμεσα στον Βόλο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το άγριο έγκλημα

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.