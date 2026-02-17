Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει ταξίδι στο Μιλάνο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την εθνική ομάδα χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ, σε περίπτωση που προκριθεί στον τελικό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα που επικαλείται η Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί στις εξέδρες για τον αγώνα του χρυσού μεταλλίου την Κυριακή, εφόσον οι ΗΠΑ εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον τελικό. Η αμερικανική ομάδα θεωρείται φαβορί, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να επικρατήσει στα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό μέτρων ασφαλείας ενόψει πιθανής άφιξης του προέδρου. Η επίσκεψη εκτιμάται ότι θα είναι ολιγόωρη: ο Τραμπ φέρεται να μεταβεί απευθείας από το Air Force One στο γήπεδο, να παρακολουθήσει τον αγώνα, να δώσει το «παρών» στην τελετή λήξης και να αποχωρήσει άμεσα από την Ιταλία, χωρίς διανυκτέρευση ή επίσημες συναντήσεις.

Η πιθανή παρουσία του έρχεται μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά την τελετή έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, γιουχαΐστηκαν όταν εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, την ώρα που οι Αμερικανοί αθλητές εισέρχονταν στην παρέλαση των αποστολών. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τις ημέρες πριν από την έναρξη των Αγώνων σημειώθηκαν διαδηλώσεις στο Μιλάνο, μετά την αποκάλυψη ότι στελέχη της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συμμετείχαν στον σχεδιασμό ασφαλείας της αμερικανικής αποστολής. Αν και η συγκεκριμένη μονάδα δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής εντός ΗΠΑ, η εμπλοκή της προκάλεσε αντιδράσεις.

Παράλληλα, αρκετοί Αμερικανοί αθλητές άσκησαν δημόσια κριτική στην πολιτική του Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος Βανς κάλεσε τους αθλητές «να επικεντρωθούν στον αθλητισμό» και να μην «κάνουν πολιτικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια των Αγώνων, τονίζοντας ότι εκπροσωπούν «ολόκληρη τη χώρα, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε «χαμένο» τον αθλητή του ελεύθερου σκι Hunter Hess, μετά από επικριτικά σχόλιά του, υποστηρίζοντας ότι «είναι δύσκολο να στηρίξεις κάποιον σαν αυτόν». Αντίστοιχες τοποθετήσεις έκαναν και άλλοι αθλητές, όπως ο Chris Lillis, η Amber Glenn και η Jessie Diggins, εκφράζοντας ανησυχίες για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταναστευτικής πολιτικής.

Η πιθανή παρουσία του Τραμπ στον τελικό του χόκεϊ αναμένεται να συγκεντρώσει ισχυρό πολιτικό και επικοινωνιακό ενδιαφέρον, σε μια διοργάνωση, όπου ο αθλητισμός διασταυρώνεται με την πολιτική επικαιρότητα.