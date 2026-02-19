Δημοσιογράφος εμφανίστηκε «τύφλα» σε live μετάδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς - Η δημόσια συγγνώμη

Ένα επικό ρεπορτάζ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες διαδραματίστηκε σε live μετάδοση, όπου δημοσιογράφος της αυστραλιανής τηλεόρασης εμφανίστηκε, έχοντας πιεί λίγο παραπάνω αλκοόλ.

Η πρωταγωνίστρια του περιστατικού που έχει γίνει viral, είναι η Αυστραλή αθλητικογράφος του Channel Nine, Ντάνικα Μέισον, η οποία εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα, μπερδεύοντας τα λόγια της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής Today, όπως μεταδίδει η Daily Mail, όπου η Μέισον αντί να μιλά για τις επιδόσεις των αθλητών , άρχισε να μιλάει με μια περίεργη άρθρωση για εντελώς άσχετα θέματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις τιμές του καφέ στην Ιταλία σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια έκανε μια εντελώς ακατανόητη αναφορά σε ιγκουάνα, λέγοντας:

«Δεν είμαι σίγουρη για τα ιγκουάνα; Πού το πάμε με αυτό; Τέλος πάντων, ας μπούμε στα αθλητικά...».

Social media has lit up with speculation after popular Channel 9 sports and rugby league host Danika Mason appeared on morning television struggling to get her words out while covering the Winter Olympics in Italy.⁣

⁣

📌 READ MORE: https://t.co/HKql0kBobM pic.twitter.com/G3yCeBsJFj — The Advertiser (@theTiser) February 18, 2026

Η δημόσια συγγνώμη

Την Πέμπτη το πρωί, η Μέισον εμφανίστηκε ξανά ζωντανά, προκειμένου να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της.

Παραδέχτηκε πως είχε πιει αλκοόλ πριν εμφανιστεί στον αέρα και διευκρίνισε ότι το ποτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο υψόμετρο, το τσουχτερό κρύο και το ότι δεν είχε φάει βραδινό, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

«Εκτίμησα εντελώς λάθος την κατάσταση... Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι αυτό το πρότυπο που θέτω για τον εαυτό μου και λυπάμαι ειλικρινά. Είμαι καλά, μάλλον απλά λίγο ντροπιασμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Καρλ Στεφάνοβιτς, της είπε να μην ανησυχεί καθόλου. Παράλληλα, στελέχη της τηλεόρασης τόνισαν ότι δεν υπάρχει λόγος απόλυσης, καθώς ήταν ένα ανθρώπινο λάθος χωρίς προσβλητικό περιεχόμενο.

Το περιστατικό έλαβε τόση έκθεση, που σχολιάστηκε και από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος περιέργως την υποστήριξε:

«Είμαι με την Ντάνικα! Μπράβο της! Βρίσκεται στην Ιταλία, θα ήταν κουρασμένη, υπάρχει και η διαφορά ώρας. Ήθελε να γιορτάσει [τις επιτυχίες της Αυστραλίας]. Δεν τρέχει τίποτα!»

