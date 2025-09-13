Δημοσιογράφος του Fox για τους αστέγους: «Σκοτώστε τους με θανατηφόρα ένεση»

Η εκπομπή «Fox and Friends» του αμερικανικού δικτύου Fox News, γνωστή για τις ακραίες απόψεις που φιλοξενεί, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή την Παρασκευή(12/09) , όταν ένας εκ των παρουσιαστών της, ο Μπράιαντ Κίλμιντ, πρότεινε δημόσια –και χωρίς καμία αιδώ– την εκτέλεση των αστέγων.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων, και ενώ οι συμπαρουσιαστές του επιχειρηματολογούσαν υπέρ της μείωσης των επιδομάτων προς ευάλωτους πληθυσμούς, ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» («Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους.»)

Η φράση-σοκ, ειπωμένη σε ζωντανή μετάδοση, αφορούσε ρητά τους άστεγους.

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

Το επίμαχο επεισόδιο της εκπομπής συνέπεσε με την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο πάνελ, κατά την οποία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Ο Κίλμιντ, που στο παρελθόν έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της οπλοκατοχής και κατά των μεταναστών, είναι γνωστός για τις ακροδεξιές του τοποθετήσεις.

Όμως αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο, προτείνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ την εξόντωση αστέγων ανθρώπων ως... λύση κοινωνικής πολιτικής.

Η δήλωση του Κίλμιντ κυκλοφόρησε ακαριαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Πολλοί χρήστες ζήτησαν άμεση αποπομπή του από το δίκτυο και παρέμβαση των αρχών για υποκίνηση μίσους.

Η απροκάλυπτη πρόταση βίας απέναντι σε μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης κοινωνικής πόλωσης στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις φωνές που κάνουν λόγο για επικίνδυνη κανονικοποίηση της ρητορικής μίσους μέσα από τα ΜΜΕ.