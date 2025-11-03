Δημοσκόπηση CNN: Οι Αμερικανοί γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ - Στο 63% η αποδοκιμασία

Πιο χαμηλά από ποτέ, είναι τα αποτελέσματα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, με τους Δημοκρατικούς να «πανηγυρίζουν» μετά τη δημοσκόπηση του CNN.

Η δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από την SSRS, δείχνει μεταξύ άλλων ότι η δημοτικότητα του Τραμπ ανέρχεται στο 37%, το χειρότερο της δεύτερης θητείας του σε δημοσκοπήσεις του CNN

Και το ποσοστό αποδοκιμασίας του, στο 63%, είναι αριθμητικά το υψηλότερο και των δύο θητειών, μία μονάδα πάνω από το προηγούμενο υψηλό του 62%, όταν αποχωρούσε από το αξίωμά του τον Ιανουάριο του 2021.

Τα πορίσματα της δημοσκόπησης CNN

Ο μέσος όρος της δημοσκόπησης του CNN, που ανεβάζει το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ κατά μερικές μονάδες υψηλότερα, στο 41% ​​μέχρι την Κυριακή, καταγράφει παρόμοια τάση από τον Ιανουάριο. Η αποδοχή του προέδρου έχει μειωθεί σε όλα τα κομματικά και δημογραφικά όρια από το καλοκαίρι στις δημοσκοπήσεις του CNN.

Η αποδοχή του προέδρου έχει μειωθεί σε όλα τα κομματικά και δημογραφικά όρια από το καλοκαίρι στις δημοσκοπήσεις του CNN.

Οι Αμερικανοί είναι γενικά δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας (το 68% λέει ότι τα πράγματα πάνε άσχημα) και την οικονομία (το 72% λέει ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση και το 47% θεωρεί την οικονομία και το κόστος ζωής το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ).

Περίπου 6 στους 10 (61%) λένε ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ.

Περίπου 8 στους 10 θεωρούν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησής - shutdown - κρίση (31%) ή σημαντικό πρόβλημα (50%) και το 61% αποδοκιμάζει τον χειρισμό του από τον Τραμπ.

Σχεδόν άλλοι τόσοι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η ηγεσία του Κογκρέσου κάθε κόμματος (το 58% αποδοκιμάζει το καθένα). Συνολικά, περίπου 9 στους 10 Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τρεις παράγοντες στο κλείσιμο.

Η πλειοψηφία έχει αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Τραμπ σε πολλά άλλα βασικά ζητήματα: οι περισσότεροι (56%) πιστεύουν ότι οι αποφάσεις του για την εξωτερική πολιτική έχουν βλάψει την εικόνα της Αμερικής στον κόσμο και το 57% λέει ότι έχει παρατραβήξει την απέλαση μεταναστών που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Περίπου το ένα τέταρτο των Αμερικανών (26%) λένε ότι η κατάσταση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ είναι το κορυφαίο ζήτημα που αντιμετωπίζει το έθνος και είναι το κορυφαίο ζήτημα μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων βουλευτών που τείνουν προς τους Δημοκρατικούς (το 45% λέει ότι είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, με την οικονομία και το κόστος ζωής να βρίσκονται στο 38%).

Οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο πιθανό να λένε ότι ο Τραμπ έχει παρατραβήξει τη χρήση της εξουσίας της προεδρίας - το 61% το λέει αυτό, αυξημένο κατά 9 μονάδες από τον Φεβρουάριο.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ωστόσο, οι απόψεις είναι πιο διχασμένες και η κομματική υποστήριξη λιγότερο σαφής. Τέσσερις στους 10 λένε ότι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν κάνουν αρκετά για να αντιταχθούν στον Τραμπ, και μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων Δημοκρατικών, το 69% πιστεύει έτσι.