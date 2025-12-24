Δημοσκόπηση έγινε στη Ρωσία της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σήμερα (24/12) και το κύριο πόρισμα είναι το εξής: Η πλειοψηφία των Ρώσων (55%) αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026

Την δημοσκόπηση πραγματοποίησε το προσκείμενο στην κυβέρνηση Πούτιν, Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (VTsIOM), τη στιγμή που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αναπληρωτής διευθυντής του VTsIOM, Μιχαήλ Μαμόνοφ, δήλωσε ότι το 70% των 1.600 ερωτηθέντων θεωρούν το 2026 θα είναι μια πιο «επιτυχημένη» χρονιά για τη Ρωσία από ό,τι το 2025, ενώ το 55% θεωρούν ότι η ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά συνδέεται με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Ο κύριος λόγος αισιοδοξίας είναι η πιθανή ολοκλήρωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και η επίτευξη των δηλωμένων στόχων, σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα που έχει περιγράψει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Μαμόνοφ κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.

Γιατί είναι δύσκολο να καταγραφούν τα αληθινά ποσοστά

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, πλησιάζει στο πέμπτο έτος του, αλλά το πραγματικό επίπεδο κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης που έχει προκαλέσει είναι δύσκολο να καταγραφεί λόγω του αυστηρού κρατικού ελέγχου της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο Μαμόνοφ θεωρεί τη συνεχιζόμενη επίθεση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, την απροθυμία των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικαταστήσει πλήρως τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, ως τους κύριους παράγοντες πίσω από τις προοπτικές για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία.

Μετά το τέλος των στρατιωτικών εχθροπραξιών, πρόσθεσε ο ίδιος, η επανένταξη των βετεράνων της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην κοινωνία και η ανοικοδόμηση των ελεγχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας, καθώς και των ρωσικών παραμεθόριων περιοχών, θεωρούνται ως οι κύριες προτεραιότητες.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Levada, η οποία έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» βάσει της ρωσικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.