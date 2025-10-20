Διπλωματική εκστρατεία Ζελένσκι: Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύνοδο αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας.
Ο Ζελένσκι αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου θα διεξαχθεί την Παρασκευή μια συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», των συμμάχων του Κιέβου.
