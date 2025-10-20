Μενού

Διπλωματική εκστρατεία Ζελένσκι: Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχίζει τη διπλωματική του εκστρατεία με διαδοχικές παρουσίες σε Βρυξέλλες και Λονδίνo.

Reader symbol
Newsroom
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον ΟΗΕ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βήμα του ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύνοδο αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου θα διεξαχθεί την Παρασκευή μια συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», των συμμάχων του Κιέβου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ