Διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Ισπανία και την Ιταλία για τους μετανάστες στη Θέουτα

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες Πέμπτη τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σένγκεν μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».

«Η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής. Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι.

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί την γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.