Δολοφονίες, βιασμοί, υποδούλωση: Μέλος του Ισλαμικού Κράτους από τη Γαλλία κρίθηκε ένοχο για τη γενοκτονία των Γιαζίντι

Ένα μέλος του Ισλαμικού Κράτους από τη Γαλλία, καταδικάστηκε για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τις θηριωδίες που διέπραξε σε βάρος των Γιαζίντι, σε μια ιστορική απόφαση που ανέδειξε τις φρικαλεότητες των τζιχαντιστών.

Το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Sabri Essid, ο οποίος δικάστηκε ερήμην, ένοχο για άμεση συμμετοχή σε ένα οργανωμένο σύστημα δολοφονιών, βιασμών και υποδούλωσης μελών της ιρακινής εθνοθρησκευτικής μειονότητας, που έχει ρίζες από τις αρχαιότερες στην περιοχή.

Η υπόθεση βασίστηκε σε συγκλονιστικές μαρτυρίες δύο γυναικών Γιαζίντι, οι οποίες είχαν «αγοραστεί» από τον τρομοκράτη που γεννήθηκε στην Τουλούζη, κατά τη διάρκεια του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου του ΙΚ στο Ιράκ και τη Συρία μεταξύ 2014 και 2016.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μέλος του ΙΚ την είχε αγοράσει ανταλλάσσοντάς την με ένα αυτοκίνητο και ένα όπλο, πριν τη μεταπωλήσει στον Essid, ο οποίος την έκανε σεξουαλική σκλάβα του, βιάζοντάς την καθημερινά, συχνά μπροστά στη δίχρονη κόρη της. Η δοκιμασία της διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια.

«Θα ήθελα να ακουστούν οι φωνές των Γιαζίντι, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε όλο τον κόσμο», είπε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Αρκετές γυναίκες που κατάφεραν να διαφύγουν από το ΙΚ αναγνώρισαν τον Essid ως τον «ιδιοκτήτη» τους, δηλώνοντας ότι τις είχε αγοράσει έναντι ποσών από 40 έως 100 δολάρια.

«Αγορά για στρατιώτες του χαλιφάτου»: Τα ανατριχιαστικά αποσπάσματα που διάβασαν οι δικαστές

Ο δικαστής Marc Sommerer διάβασε ανατριχιαστικά αποσπάσματα από απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών σε μια ομάδα στο Telegram με τίτλο «αγορά για στρατιώτες του χαλιφάτου». Σε αυτήν περιλαμβάνονταν αναρτήσεις μελών του ΙΚ που πουλούσαν μικρά παιδιά ως σεξουαλικούς σκλάβους,. Τα μικρότερα κορίτσια έφταναν τιμές έως και 14.000 δολάρια και θεωρούνταν από το ΙΚ ότι είχαν φτάσει σεξουαλική ωριμότητα από την ηλικία των εννέα ετών, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Bahzad Farhan, ιδρυτής της ΜΚΟ Kinyat που καταγράφει τη γενοκτονία των Γιαζίντι, απέκτησε τα αποσπάσματα διεισδύοντας σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων.

«Όλα τα κορίτσια άνω των 10 ετών και τα αγόρια άνω των 12 αποσπώνταν από τις μητέρες τους. Τα κορίτσια γίνονταν σεξουαλικά αντικείμενα· τα αγόρια μαχητές», δήλωσε.

Ένα έγγραφο με κατάλογο γυναικών και κοριτσιών ηλικίας από ενός έως 50 ετών, στο οποίο καθοριζόταν «τιμή αγοράς», παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Η γενοκτονία των Γιαζίντι

Η γενοκτονία των Γιαζίντι ξεκίνησε με τη σφαγή του ΙΚ στα όρη Σιντζάρ τον Αύγουστο του 2014, που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς. Η ισλαμιστική οργάνωση υποδούλωσε περίπου 6.000 Γιαζίντι, εκ των οποίων 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ερευνητής από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλίας περιέγραψε πώς το ΙΚ είχε σχέδιο εξόντωσης της θρησκευτικής μειονότητας, που περιλάμβανε τη δολοφονία ή τον εξαναγκαστικό εκχριστιανισμό των ανδρών και των αγοριών και την υποδούλωση των γυναικών, των κοριτσιών και των μικρότερων παιδιών.

Ο Essid είναι ετεροθαλής αδελφός του Mohamed Merah, του Γάλλου τρομοκράτη που σκότωσε τρεις στρατιώτες και τέσσερα εβραϊκά θύματα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στην Τουλούζη το 2012, πριν σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Ο Essid ταξίδεψε στα σύνορα της βόρειας Συρίας με το Ιράκ το 2014 και αργότερα τον ακολούθησαν η σύζυγός του και τα παιδιά του. Θεωρείται ότι σκοτώθηκε το 2018, ωστόσο η σύζυγός του πιστεύει ότι μπορεί να είναι ακόμη ζωντανός. Έγινε γνωστός όταν εμφανίστηκε σε βίντεο δίπλα σε ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο ενθάρρυνε να εκτελέσει έναν όμηρο πυροβολώντας τον στο κεφάλι.