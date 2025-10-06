Ακροδεξιοί γεμίζουν τους δρόμους στο Δουβλίνο με ιρλανδικές σημαίες, σε μια εκστρατεία που διχάζει τις κοινότητες της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας και τροφοδοτεί μια έντονη συζήτηση για το μεταναστευτικό.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι υποστηρικτές της εκστρατείας ισχυρίζονται ότι οι σημαίες, που έχουν τοποθετηθεί ανεπίσημα και χωρίς άδεια σε στύλους φωτισμού, είναι μια απλή έκφραση «πατριωτισμο» και πολλοί αντιδρούν με οργή στην ιδέα του περιορισμού της ανάρτησης της εθνικής σημαίας.

Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο σημειώνουν ότι οι σημαίες που αντικατοπτρίζουν μια παρόμοια εκστρατεία στην Αγγλία, έχουν ως στόχο να εκφοβίσουν και να χαρακτηρίσουν τις γειτονιές ως αποκλειστικά για μη μετανάστες.

«Ποτέ δεν ντράπηκα για την ιρλανδική σημαία, αλλά νομίζω ότι τώρα χρησιμοποιείται ως σημαία μίσους», είπε ο Άσλεϊ Νέλσον, ένας 52χρονος δημόσιος υπάλληλος, η γειτονιά του οποίου ήταν από τις πρώτες όπου εμφανίστηκαν οι σημαίες. «Αυτό είναι ρατσισμός, αυτό είναι "Ιρλανδία για τους Ιρλανδούς"· είναι αηδιαστικό».

Αν και καμία ομάδα δεν έχει παραδεχτεί ότι έβαλε τις σημαίες, οι ακροδεξιοί είναι οι πιο ένθερμοι υπερασπιστές τους. Μερικοί ντόπιοι που συμπαθούν τις σημαίες εκφράζουν ανοιχτά αντι-μεταναστευτικές απόψεις.

«Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους ανθρώπους που χάνουν το μυαλό τους και βάζουν σημαίες. Αυτοί (οι μετανάστες) κυκλοφορούν σαν να τους ανήκει ο τόπος», δήλωσε ο Μάρτιν Κιντ, 62 ετών.

Περιέγραψε το κέντρο της πόλης ως «πολύ υποβαθμισμένο» λόγω της αύξησης του αριθμού των μεταναστών τα τελευταία 20 χρόνια. Είπε ότι αν οι τοπικές αρχές προσπαθήσουν να αφαιρέσουν τις σημαίες, «θα υπάρξει αντίσταση».

Σύμφωνα με την απογραφή του 2022, το 47% των κατοίκων της τοπικής εκλογικής περιφέρειας του Βόρειου Κέντρου του Δουβλίνου γεννήθηκαν εκτός Ιρλανδίας, σε σύγκριση με το 25% για το σύνολο της κομητείας του Δουβλίνου.

Η Ιρλανδία, ιστορικά μια χώρα μετανάστευσης λόγω της φτώχειας, είναι σχεδόν μοναδική στην Ευρώπη, καθώς δεν έχει ακροδεξιούς βουλευτές.

Ωστόσο, αυτόν τον αιώνα έχει γενικά γίνει πιο ευημερούσα και η μεγαλύτερη εθνοτική ποικιλομορφία στους δρόμους της μαρτυρά την έλξη που ασκεί στους μετανάστες.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση της προβολής των αντι-μεταναστευτικών ομάδων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να απαιτήσουν περιορισμούς στη μετανάστευση

Οι ακροδεξιοί που τάσσονται ενάντια στη μετανάστευση συνέβαλαν στην πρόκληση μεγάλης κλίμακας ταραχών στο Δουβλίνο το 2023 και έχουν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις σε καταλύματα αιτούντων άσυλο.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να περιορίσουν την εξάπλωση των σημαιών, οι οποίες εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις.

«Η αδράνεια δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ένα χαμηλό επίπεδο εκφοβισμού των εθνοτικών μειονοτήτων είναι ανεκτό και επιτρεπόμενο», δήλωσε η σύμβουλος της Βόρειας Εσωτερικής Πόλης, Janet Horner, παραπονούμενη για «μεγάλη ένταση» στο συμβούλιο μεταξύ εκείνων που θέλουν δράση και εκείνων που θέλουν να αποφύγουν την αντιπαράθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι εξετάζει το ζήτημα με τους τοπικούς εκπροσώπους και ότι απαιτείται «ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου» πριν από την αφαίρεση των σημαιών.

Ο Eoin Meehan, 58χρονος κάτοικος της Βόρειας Εσωτερικής Πόλης, δήλωσε: «Μπορώ να σας πω από τώρα ότι, αν τις αφαιρέσουν, θα αναρτηθούν διπλάσιες».

Ενώ αρκετοί πρόσφατοι μετανάστες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τον αντι-μεταναστευτικό συμβολισμό, πολλοί από αυτούς που ήρθαν πριν από καιρό και άτομα από φυλετικές μειονότητες δήλωσαν ότι ήταν βαθιά αναστατωμένοι.

«Θα κοιτάξω μια περιοχή όπως αυτή και θα σκεφτώ: "Ω, ίσως δεν με θέλουν εδώ», κάτι που είναι πολύ άσχημο", δήλωσε ο Ahmed Karim Tamu, ένας 25χρονος ακτιβιστής και ράπερ, οι γονείς του οποίου μετακόμισαν στην Ιρλανδία από τη Σιέρα Λεόνε. «Είναι πραγματικά ενοχλητικό», τονίζει.