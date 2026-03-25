Drone εισήλθε από τη Ρωσία στην Εσθονία και προσέκρουσε σε σταθμό παραγωγής ενέργειας

Ένα drone που εισήλθε στο εσθονικό έδαφος από ρωσικό εναέριο χώρο, χτύπησε την καμινάδα του σταθμού παραγωγής ενέργειας Auvere στην κομητεία Ida-Viru νωρίς το πρωί, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού περιστατικό και η υποδομή ενέργειας δεν υπέστη ζημιές. Ένα drone εισήλθε επίσης στον εναέριο χώρο της Λετονίας χθες το βράδυ, αναφέρουν οι λετονικές αρχές, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί το από πού.

«Τη νύχτα της 25ης Μαρτίου στις 3:43 π.μ., ένα drone χτύπησε την καμινάδα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Auvere. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ISS).

Η Εισαγγελία δήλωσε ότι το drone δεν κατευθύνθηκε σκόπιμα προς τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Auvere ή προς την Εσθονία γενικότερα.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, το drone δεν κατευθύνθηκε προς την Εσθονία. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι αρχικές ενέργειες, η έρευνα θα διευκρινίσει τις περιστάσεις» διευκρινίστηκε από την τοπική εισαγγελία.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Λίσα-Λι Πακόστα (Eesti 200) δήλωσε στο μέσο ERR το πρωί της Τετάρτης ότι η κυβέρνηση πρόκειται να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το πρωί, σχετικά με ένα περιστατικό ασφαλείας.