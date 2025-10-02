Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν σε πίστα αεροδρομίου της Νέας Υόρκης: Ένας τραυματίας

Δύο αεροπλάνα της Endeavor Air, θυγατρική της Delta Air Lines, συγκρούστηκαν σε τροχόδρομο του αεροδρομίου La Guardia την Τετάρτη, τραυματίζοντας έναν επιβάτη, σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα δύο αεροπλάνα στον τροχόδρομο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής, η οποία διαχειρίζεται το La Guardia.

Ένα εισερχόμενο αεροπλάνο κατευθυνόταν προς την πύλη μετά την προσγείωση όταν χτυπήθηκε από ένα εξερχόμενο αεροπλάνο στις 9:58 το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα), ανέφερε η Λιμενική Αρχή. Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι ένα από τα αεροπλάνα έλειπε ένα φτερό.

Ο τραυματίας επιβάτης νοσηλεύτηκε προληπτικά, ανέφερε η Λιμενική Αρχή. Και τα δύο αεροπλάνα ήταν Bombardier CRJ-900, σύμφωνα με την ίδια πηγή του ατυχήματος στη Νέα Υόρκη.

