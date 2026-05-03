Δύο νεκροί σε «ύποπτη έκρηξη» στο Μπρίστολ - Σε συναγερμό η αστυνομία

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ της Αγγλίας, με τις βρετανικές Αρχές να κάνουν λόγο για «μείζον περιστατικό».

Η τοπική αστυνομία κλήθηκε περί τις 06:30 το πρωί (τοπική ώρα) για το συμβάν και απέκλεισε την ευρύτερη περιοχή, αλλά και εκκένωσε κοντινά κτίρια με τους κατοίκους να μετακινούνται σε «προσωρινούς χώρους φιλοξενίας».

Σύμφωνα με το Sky News, σκοτώθηκαν δύο ενήλικες, με την έκρηξη που τους στέρησε τη ζωή να εξετάζεται ως «ύποπτη».

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι είναι αυτό που την κάνει ύποπτη, αλλά η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.

«Δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στο επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα θέλαμε να καθησυχάσουμε το κοινό πως δεν χειριζόμαστε αυτή την υπόθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια» αναφέρθηκε.

«Η έρευνά μας είναι σε πρώιμα στάδια, αλλά, σε αυτό το στάδιο, δεν κάνουμε έρευνα για κάποιον συγκεκριμένο σε σχέση με το συμβάν» συμπληρώθηκε και ζητήθηκε από το κοινό «να αποφύγει τις εικασίες» αλλά και «να παραμείνει μακριά από την περιοχή».

2 adults have died after an explosion at a house in Frenchay, Bristol, with police declaring a major incident and treating the cause as suspicious.



Officers say it is not being treated as a terror incident and are also carrying out enquiries at an address in Speedwell#Bristol pic.twitter.com/S598409MHY — BPI News (@BPINewsOrg) May 3, 2026

«Πηδήξαμε απ΄τα κρεβάτια μας»

Κάτοικος της περιοχής, που μίλησε στο BBC, επεσήμανε πως άκουσε «ένα δυνατό θόρυβο» περίπου την ώρα που σήμανε ο συναγερμός.

«Πήδηξα από το κρεβάτι μου για να δω τι συμβαίνει» είπε ο κάτοικος και συμπλήρωσε: «Δεν είδα κάτι αμέσως, αλλά μετά από λεπτά ήρθε η αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν εδώ σε 10 λεπτά, ένοπλοι αστυνομικοί. Σε 15-20 λεπτά, μόλις είχαν αποκλείσει το σημείο, έδιναν οδηγίες στη γειτονιά να απομακρυνθεί από τις κατοικίες».

Η αστυνομία ενημέρωσε πως απέκλεισε το σημείο «για λόγους προστασίας του κοινού» και συμπλήρωσε πως δεν φαίνεται να υπάρχουν ζημιές σε άλλα οικήματα από την έκρηξη.