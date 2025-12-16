Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε πολυκατοικία στη Γαλλία

Συγκλονίζει η τραγίκη είδηση θανάτου δύο παιδιών στη Γαλλία, που έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας ενώ ακόμα πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Αλλοι δύο κάτοικοι, που ήταν πιο ελαφριά τραυματισμένοι πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

ALERTE - Énorme explosion d'un immeuble due à une fuite de gaz à #Trévoux, dans l'Ain, au nord de Lyon, entendue à des kilomètres a la ronde. La façade du bâtiment s'est effondrée.

Plusieurs victimes signalées dont des enfants. Des personnes sont ensevelies. Les secours affluent…

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτήρια.

Την ίδια ώρα όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέχρι στιγμής άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης ενώ η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.