Δυτική Όχθη: Νεκροί δύο έφηβοι παλαιστίνιοι μετά από έφοδο ισραηλινών

Δυο έφηβοι Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου ισραηλινών εποίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε εποίκους.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για 16χρονο και 19χρονο. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στο επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ότι σκοτώθηκαν στο χωριό Αλ Μουγάιρ, κοντά στη Ραμάλα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε σε ανακοινωθέν του πως άνδρες του μπήκαν στο Αλ Μουγάιρ για να εγγυηθούν την ασφάλεια αστυνομικών και ισραηλινού πολίτη που επιδίωκαν να ανακτήσουν εκτρεφόμενα ζώα.

Ξέσπασαν «βίαια επεισόδια» και στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον «υποκινητών κλειδιών» που πέταγαν πέτρες, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «χτυπήματα» στους «τρομοκράτες» που έγιναν στόχοι και προσθέτοντας πως διενεργεί «εξέταση» του συμβάντος.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γνωστό με φόντο το κύμα εντεινόμενης βίας από εξτρεμιστές εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ιδίως την πολιορκία του χωριού Κούσρα από εποίκους τον Αύγουστο, που πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Επί των ημερών της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγράφεται ταχεία εξάπλωση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από τον πόλεμο του 1967. Έχουν ανεγερθεί δεκάδες νέοι οικισμοί και φυλάκια.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η αυξανόμενη παρουσία εποίκων στα όρια παλαιστινιακών χωριών, όπως το Κούσρα, εγγράφεται στο πλαίσιο ευρύτερου εγχειρήματος για την απόσπαση περισσότερων εδαφών από τους Παλαιστίνιους, την αφαίρεση από τα χέρια τους περιοχών που ελπίζουν πως θα είναι μέρος του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους.