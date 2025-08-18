Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: «Ναι σε τριμερή αν όλα πάνε καλά» - «Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στην Ουκρανία»

Στο Οβάλ Γραφείο υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτν Τραμπ τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι. Είναι πιθανόν πως κάτι θα μπορούσε να προέλθει από την πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εάν όλα πάνε καλά θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου, είπε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει πως κι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επιπλέον πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ. Ανέφερε πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έκρινε επίσης ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας.

Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Επισήμανε ότι είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση και δήλωσε ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών.

Τραμπ - Ζελένσκι: Οι απαντήσεις στους δημοσιογράφους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ έκρινε πάντως σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη.

«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.

«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».

Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.

Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Τραμπ: Θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σκοπεύει να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σημερινών επαφών του στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως αποκάλυψε, θα θέσει επί τάπητος την πιθανότητα διεξαγωγής τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή και των τριών ηγετών. «Με περιμένει για τηλεφώνημα μόλις τελειώσει η συνάντηση», ανέφερε ο Τραμπ. «Μπορεί να έχουμε τριμερή. Αν όχι, ο πόλεμος συνεχίζεται. Αν ναι, τότε υπάρχει καλή πιθανότητα — νομίζω καλή πιθανότητα — να τελειώσει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η προοπτική άμεσης διαπραγμάτευσης σε κορυφαίο επίπεδο επανέρχεται, με τον Τραμπ να εμφανίζεται ως βασικός μεσολαβητής στην προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας.

Τραμπ: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σε μια δήλωση με ιδιαίτερο βάρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης. Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν και ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ευρώπη θα έχει τον βασικό ρόλο στην παροχή εγγυήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και των ΗΠΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα υπάρξει πολλή βοήθεια».

Η στάση αυτή σηματοδοτεί πιθανή μετατόπιση από την προεκλογική του δέσμευση να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένες συγκρούσεις — μια δέσμευση που τον ανέδειξε στην εξουσία και που υποστηρίζεται ακόμη και από στελέχη της δικής του κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε καμία συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο η απροθυμία του να αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής αφήνει ανοιχτό ένα νέο κεφάλαιο στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τραμπ - Ζελένσκι: Η συσχέτιση με την συνάντηση Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με ανταπόκριση αμερικανικών μέσων, η ουκρανική πλευρά έδειξε ξεκάθαρα ότι είχε προετοιμαστεί προσεκτικά ώστε η συζήτηση να παραμείνει εντός πλαισίου.

Ο Ζελένσκι έφτασε φορώντας κοστούμι αντί της στρατιωτικής στολής, μια επιλογή που φαίνεται πως απαντά στη δυσαρέσκεια του Τραμπ κατά την προηγούμενη συνάντηση. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή προκάλεσε και ένα σύντομο, χαλαρό στιγμιότυπο μεταξύ των δύο ηγετών.

Στην τοποθέτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος επεδίωξε να ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του για καλό κλίμα και επανειλημμένα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του. Χαρακτηριστικά, είπε: «Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις προσωπικές σας προσπάθειες να σταματήσει η αιματοχυσία και ο πόλεμος. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία, και πολλές ευχαριστίες στη σύζυγό σας».

Μάλιστα, παρέδωσε στον Τραμπ και μια επιστολή από τη σύζυγό του, ενώ αναφέρθηκε με θετικά λόγια στο μήνυμα της Μελάνια Τραμπ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα παιδιά που υποφέρουν από τον πόλεμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα μέλος της αμερικανικής αποστολής δεν παρενέβη, με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να παρακολουθούν σιωπηλά τη συνάντηση από τον καναπέ του Οβάλ Γραφείου.

Η σύγκριση με την επεισοδιακή συνάντηση του Φεβρουαρίου, όταν ο Vance είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι για αγνωμοσύνη, ήταν εμφανής — αυτή τη φορά, η λέξη «ευχαριστώ» ειπώθηκε τέσσερις φορές μέσα στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα.