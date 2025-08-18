Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι: Σε εξέλιξη το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία

Στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα κρίσιμο τετ α τετ για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Τον Ζελένσκι υποδέχτηκε ο ίδιος ο Τραμπ.

Ήδη οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού προέδρου, με πρώτους τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Ακολούθησαν ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Διαβάστε ακόμα: Μπαράζ αναρτήσεων από Ζελένσκι και Τραμπ πριν την κρίσιμη συνάντηση: Τετ α τετ και με τον Κέλογκ

Μετά το τετ α τετ με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει μία ακόμα κρίσιμη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έπειτα από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, το διπλωματικό παρασκήνιο είναι έντονο, καθώς κρίνεται η συνέχιση ή μη του πολέμου.

Ζελέσνκι: «Η Ουκρανία έτοιμη να δημιουργήσει νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο επιδιώκει μια «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και είναι έτοιμο να εγκαθιδρύσει «μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας».

«Ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεων μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ πριν από τη συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την δημιουργία μιας νέα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Τραμπ για πόλεμο στην Ουκρανία: «Είμαι εδώ μονάχα για τον σταματήσω, όχι να τον συνεχίσω»

Σε μία ακόμα ανάρτησή του στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω (τον πόλεμο), όχι να τον συνεχίσω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, υπογράμμισε πως «γνωρίζω ακριβώς τι κάνω», ενώ υποστήριξε πως έχει διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις σε βάρος του.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι η Σύνοδος της Αλάσκας ήταν μια νίκη για τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε συγκεκριμένα στο μήνυμά του:

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου.

Εγώ είμαι μονάχα εδώ για να τον σταματήσω, όχι να τον προχωρήσω περαιτέρω. Δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί εάν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω και δεν χρειάζομαι τη συμβουλή ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συρράξεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουμε το παραμικρό για να τις σταματήσουν.

Είναι "ΗΛΙΘΙΟΙ" άνθρωποι, χωρίς καμία λογική, ευφυΐα ή κατανόηση και το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν δυσκολότερο να ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΩ την καταστροφή Ρωσίας/Ουκρανίας. Παρά τις ασήμαντες και πολύ ζηλότυπες επικρίσεις σε βάρος μου, θα το φέρω εις πέρας- πάντα το κάνω!!!!».

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με Ευρωπαίους ηγέτες πριν το τετ α τετ με τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από το τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές. Μία από αυτές ανέφερε ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.

Αναμένεται ότι οι ηγέτες θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις θέσεις τους πριν συναντηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την αντιπροσωπεία του.

Συνάντηση και με τον Κέλογκ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με το ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα, μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Ο Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.