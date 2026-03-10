ΕΕ: Πράσινο φως για αυστηρότερες διαδικασίες επιστροφής παράτυπων μεταναστών

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με 41 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 1 αποχή τις τροπολογίες της στο σχέδιο νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των διαδικασιών επιστροφής παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να εκδίδουν απόφαση επιστροφής για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα σε κράτος-μέλος, υποχρεώνοντάς τον να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ.

Οι αποφάσεις αυτές θα εντάσσονται σε μια «ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής» και θα καταχωρούνται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), ώστε να ισχύουν σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής, μέχρι την 1η Ιουλίου 2027 όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται από άλλη χώρα της ΕΕ. Υπεύθυνο για την υλοποίηση της επιστροφής θα είναι το κράτος όπου εντοπίζεται ο παράτυπα διαμένων.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι ο νέος κανονισμός πρέπει να σέβεται τις βασικές αρμοδιότητες των κρατών-μελών, όπως η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, η διατήρηση της δημόσιας τάξης και η διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές αφαίρεσαν διάταξη της αρχικής πρότασης που υποχρέωνε τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να λαμβάνουν μέτρα για τον εντοπισμό πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα τους.

Υποχρέωση συνεργασίας και κράτηση

Οι πολίτες τρίτων χωρών που λαμβάνουν απόφαση επιστροφής θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές, ενώ θα μπορούν να επιλέξουν και την εθελοντική επιστροφή. Για την προετοιμασία της απομάκρυνσης, μπορεί να επιβληθεί κράτηση, για παράδειγμα όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, άρνηση συνεργασίας ή λόγοι ασφάλειας.

Η κράτηση θα αποφασίζεται από διοικητικές ή δικαστικές αρχές και μπορεί να διαρκεί έως και 24 μήνες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί και σε ασυνόδευτους ανηλίκους ή οικογένειες με παιδιά, ως έσχατο μέτρο και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, όπως υποχρέωση τακτικής παρουσίας στις αρχές, διαμονή σε συγκεκριμένο χώρο, οικονομική εγγύηση ή ηλεκτρονική επιτήρηση.

Επιστροφές σε τρίτες χώρες και απαγόρευση εισόδου

Η επιλογή της χώρας επιστροφής θα βασίζεται στην χώρα καταγωγής, τη χώρα διέλευσης προς την ΕΕ ή σε ασφαλή τρίτη χώρα που αποδέχεται την επιστροφή. Η μεταφορά μπορεί επίσης να πραγματοποιείται βάσει συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ ή κράτους-μέλους και τρίτης χώρας, χωρίς όμως να εφαρμόζεται για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Εάν ένας πολίτης τρίτης χώρας δεν συμμορφωθεί με την απόφαση επιστροφής, απομακρυνθεί υποχρεωτικά ή θεωρηθεί κίνδυνος για την ασφάλεια, θα μπορεί να του επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μόνιμη.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής (τρίλογος) θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες για το τελικό κείμενο του νόμου.