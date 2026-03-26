«Έφυγε» από τη ζωή η 25χρονη Νοέλια: Υποβλήθηκε σε ευθανασία νωρίς το απόγευμα

Τον τελευταίο της κύκλο έκλεισε σήμερα η τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια από την Ισπανία.

Η νεαρή παραπληγική γυναίκα υποβλήθηκε νωρίς το βράδυ σε ευθανασία σε νοσοκομείο του Σαντ Πέρε δε Ρίμπες, κοντά στη Βαρκελώνη, εκπληρώνοντας την επιθυμία της να φύγει από τη ζωή με αξιοπρέπεια, έπειτα από μια μακρά και επίπονη δικαστική μάχη με την ίδια της την οικογένεια.

NEW: Woman who was gang r*ped before jumping from a fifth-floor window to take her own life, will be euthanized in Spain tomorrow.



25-year-old Noelia Castillo Ramos, who is now paraplegic, will be euthanized tomorrow.



The Barcelona woman suffered a severe spinal cord injury… pic.twitter.com/ScgQ7HQvgD — Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2026

«Θέλω να φύγω εν ειρήνη τώρα, να πάψω να υποφέρω», είχε δηλώσει η ίδια λίγες ώρες νωρίτερα, στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη. Η 25χρονη, που είχε μείνει τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας το 2022, μίλησε για μια ζωή γεμάτη αφόρητους πόνους και τραυματικές εμπειρίες, τονίζοντας πως «η ευτυχία ενός γονιού δεν μπορεί να μετρά περισσότερο από την επιθυμία μιας κόρης να σταματήσει να υποφέρει».

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: La joven Noelia Castillo muere tras recibir la eutanasia en España. pic.twitter.com/BEF0gWwHjZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Η υπόθεση της Νοέλια είχε συγκλονίσει και διχάσει την ισπανική κοινωνία, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής νομικής αντιπαράθεσης.

Ο πατέρας της, με την υποστήριξη της ένωσης «Χριστιανοί Δικηγόροι», προσπάθησε μέχρι και την τελευταία στιγμή να μπλοκάρει τη διαδικασία, υποβάλλοντας συνεχείς προσφυγές στα ισπανικά δικαστήρια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισχυριζόταν πως η ψυχική κατάσταση της κόρης του δεν της επέτρεπε να λάβει μια τόσο κρίσιμη απόφαση συνειδητά.

Ωστόσο, η δικαιοσύνη –όπως και η αρμόδια Επιτροπή Διασφάλισης της Καταλονίας– απέρριψε όλα τα αιτήματα της πλευράς του πατέρα, κρίνοντας πως η νεαρή γυναίκα πληρούσε απολύτως τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου του 2021, έχοντας πλήρη διαύγεια και πάσχοντας από μια χρόνια, ανίατη και αναπηρική κατάσταση.

Η κατάληξη αυτής της υπόθεσης ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση στην Ισπανία γύρω από το νομικό πλαίσιο της ευθανασίας. Ενώσεις προάσπισης του δικαιώματος σε έναν αξιοπρεπή θάνατο ζητούν πλέον νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μην επιτρέπεται σε τρίτους να παρεμβαίνουν και να διαιωνίζουν τον πόνο ανθρώπων των οποίων το αίτημα έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες ιατρικές και νομικές επιτροπές.