Έφυγε από τη ζωή ο Νταν ΜακΓκραθ, εμβληματικός σεναριογράφος των «Simpsons»

Ο Νταν ΜακΓκραθ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σεναριογράφους της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 61 ετών στις 14 Νοεμβρίου, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Την είδηση επιβεβαίωσε η αδελφή του, Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν, ενώ η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο ΜακΓκραθ ξεχώρισε από νωρίς για το ταλέντο του στη σάτιρα και το χιούμορ. Σπούδασε στο Harvard University, όπου υπήρξε αντιπρόεδρος του θρυλικού περιοδικού Harvard Lampoon, φυτώριο πολλών μεγάλων κωμικών δημιουργών. Η πορεία του τον οδήγησε γρήγορα στο τηλεοπτικό προσκήνιο.

Η χρυσή εποχή στους «Simpsons»

Η συμβολή του στη σειρά The Simpsons υπήρξε καθοριστική. Έγραψε συνολικά 74 επεισόδια μεταξύ 1992–1998, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του σε μια από τις πιο εμβληματικές animated παραγωγές όλων των εποχών.

Το 1997 βραβεύτηκε με Emmy για το επεισόδιο “Homer’s Phobia”, όπου ο Χόμερ γνωρίζει έναν νέο φίλο και ανακαλύπτει ότι είναι ομοφυλόφιλος. Το επεισόδιο θεωρείται σταθμός για τον τρόπο που η σειρά προσέγγισε ζητήματα διαφορετικότητας με χιούμορ αλλά και ευαισθησία.

Πριν από τους Simpsons, ο ΜακΓκραθ είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στο Saturday Night Live (1991–1992). Εκεί συνεργάστηκε με θρυλικούς κωμικούς όπως ο Chris Farley και ο Adam Sandler, ενώ απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy για τη δουλειά του στο σόου.

Πέρα από τις δύο μεγάλες του συνεργασίες, ο ΜακΓκραθ εργάστηκε σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα King of the Hill, Mission Hill, Sammy, The PJs και Muppets Tonight, δείχνοντας την ευρύτητα του ταλέντου του και την ικανότητά του να κινείται με άνεση σε διαφορετικά είδη κωμωδίας.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της τηλεοπτικής σάτιρας. Η οικογένειά του τον χαρακτήρισε «απίστευτο γιο, αδελφό, θείο και φίλο», ενώ οι συνάδελφοί του τον θυμούνται ως έναν δημιουργό με οξυδερκές πνεύμα και αστείρευτη φαντασία. Το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει και να ψυχαγωγεί γενιές θεατών.